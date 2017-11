Senioren waren eingeladen

Bereits zum elften Mal hatte die Gemeinde Rödelsee die Senioren ab 65 Jahren zu herbstlichen Cafe in den Löwenhof eingeladen. Als Dankeschön für die ehrenamtliche Arbeit in den Seniorenkreisen und für die Lebensleistung der „älteren Generation“, wie Bürgermeister Burkhard Klein in einer Pressemitteilung zitiert wird.

Im Anschluss an Kaffee und Kuchen führte Alfred Büttner mit einem drehbaren „Korbtheater“ das selbst geschriebene Stück „Wie das Leben so spielt“ vor. Und damit traf er den Nerv der vielen Gäste, denn jeder konnte sich in die eine oder andere Situation hineinversetzen. Nach knapp einer Stunde gab es Applaus und Fragen, die Büttner gerne beantwortete. So erfuhren die Gäste, dass Alfred Büttner nicht nur drei Stücke für Erwachsene geschrieben hat, sondern auch acht für Mädchen und Buben in Kindergärten oder Schulen. Bürgermeister Klein versprach, dies an die Kindergärten und Schulen weiterzugeben, denn alle waren sich einig, dass es Büttner verstehe, Theater zu spielen. In seiner Ansprache ging Bürgermeister Klein auf Baumaßnahmen zur besseren Begehbarkeit von Gehsteigen beziehungsweise in der Schlossstraße ein.

Weinprinzessin Annika stellte sich den Senioren vor, erzählte von ihren ersten spannenden und interessanten Monaten als Weinhoheit und freute sich, viele Menschen besser kennen zu lernen und Rödelsee und den Wein auch über das Dorf hinaus repräsentieren zu dürfen.