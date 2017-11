Selbsthilfegruppen besuchen den Landtag in München

(ppe) Landtagsabgeordneter Otto Hünnerkopf hatte die Selbsthilfegruppen Krebsnachsorge und Fibromyalgie sowie ehrenamtliche Helfer des Besuchsdienstes des Roten Kreuzes zu einem Besuch des Bayerischen Landtages und damit seines „Arbeitsplatzes“ eingeladen. Knapp 50 Mitbürgerinnen und Mitbürger nahmen die Einladung an, den Landtag in München zu erkunden. Nach einem gemeinsamen Mittagessen in der Landtagsgaststätte konnte sich die Gruppe in einem informativen Videofilm, der eindrucksvoll die Arbeit der Abgeordneten, der Ausschüsse und Arbeitskreise im Landtag darstellte, ein Bild über den Tagesablauf der Abgeordneten machen. Politik zum Anfassen gab es danach im Plenarsaal; dort berichtete Hünnerkopf über seine Arbeit im Landtag. Nach der einstündigen Diskussion über die aktuelle Landespolitik verließ die Gruppe laut Mitteilung nach einem Foto auf dem „roten Teppich“ mit allen Teilnehmern der Landtagsfahrt und dem Landtagsabgeordneten Otto Hünnerkopfden Landtag. Ein weiterer Höhepunkt zum Abschluss des Tages war der Besuch des Weihnachtsdorfes im Kaiserhof der Residenz.