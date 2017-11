KITZINGEN vor 1 Stunde

Sektgläser nach Gartenhausaufbruch erbeutet

(-ti) Im Zeitraum der vergangenen zehn Tage wurde in Sickershausen in ein Gartenhaus eingebrochen. Über einen Fußweg gelangte der Täter auf das am Sickersbach angrenzende Gartengrundstück. Am Gartenhaus wurde die Holztür brachial aufgehebelt, so die Polizei. Aus einem Schrank wurden Sektgläser entwendet. Der Beuteschaden ist zwar gering, jedoch entstand ein hoher Schaden von etwa 1000 Euro. Hinweise an die Polizei: (09321) 1410.