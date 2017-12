Seit vier Jahrzehnten im selben Betrieb

1 / 1

Foto: TEXT/Foto: FIRMA WANDLER

Karl-Heinz Schwolow ist seit 40 Jahren beim Malerbetrieb Wandler in Rödelsee angestellt. Bei der Weihnachtsfeier ehrte die Firma ihren langjährigen Mitarbeiter. Karl-Heinz Schwolow trat am 1. Mai 1977 in die Firma ein, absolvierte eine Malerlehre und arbeitete nach der Gesellenprüfung hauptsächlich als Maler und Tapezierer. Im Bild (von links): Thomas Wandler, der das Familienunternehmen seit 2012 in fünfter Generation führt, Karl-Heinz Schwolow und Michael Bissert, Vizepräsident der Handwerkskammer für Unterfranken, der dem Jubilar die Ehrenurkunde Kammer überreichte. TEXT/