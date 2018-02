Seit mehr als 65 Jahren ein Paar

Seit stolzen 65 Jahren sind Elvira und Rudolf Sauer aus Volkach verheiratet. Das haben sie mit zahlreichen Gästen gefeiert. Es gratulierten ihre beiden Kinder Brigitte und Klaus mit Enkelin Lisa. Volkachs Bürgermeister Peter Kornell überbrachte Geschenke der Stadt, von Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer und Landrätin Tamara Bischof.

Seit drei Jahren leben die Sauers im ASB-Seniorenzentrum in Volkach. Geheiratet haben der 90-Jährige und seine drei Jahre jüngere Frau am 7. Februar 1953 in der St. Andreas-Kirche in Köhler. Kennen gelernt hatten sich Jahre zuvor beim Tanzen in Escherndorf.

Arbeit im elterlichen Winzerbetrieb

Elvira Sauer, geborene Höhn, wuchs in ihrem Geburtsort Escherndorf zusammen mit zwei Brüdern auf. Nach der Volksschule arbeitete sie im Winzerbetrieb ihrer Eltern und in den Weinbergen. Ihre Lieblingsbeschäftigung war schon immer das Stricken. Fit hält sie sich mit kleineren Spaziergängen rund ums Haus mit Ehemann Rudolf, einem gebürtigen Nordheimer.

Dieser wuchs mit seinen sechs Geschwistern in dem Winzerort auf. Im Alter von 16 Jahren zog er in den Zweiten Weltkrieg und geriet in Gefangenschaft, später erlernte er den Beruf des Schreiners. Nach der Hochzeit zogen die Sauers nach Würzburg und Rudolf Sauer bekam eine Anstellung in der Bibliothek der Universität. Als Beamter war er dort bis zum Ruhestand beschäftigt.