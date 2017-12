Seit 60 Jahren Meisterbriefe für Landwirte

Im Veranstaltungszentrum Freiraum in Dingolshausen bekamen heuer die neuen Landwirtschaftsmeister aus Unterfranken ihre Meisterbriefe. Zum 60. Mal fand die Übergabe inzwischen statt.

Regierungspräsident Paul Beinhofer übergab sie zusammen mit Barbara Kuhn, der Vorsitzenden des Meisterprüfungsausschusses für Unterfranken an drei Landwirtschaftsmeisterinnen und 19 Landwirtschaftsmeister, heißt es in einer Pressemitteilung des Fortbildungszentrums Triesdorf.

Die vier besten Absolventen aus Unterfranken

Mit der Geschichte von Beppo dem Straßenkehrer aus dem Roman „Momo“ von Michael Ende habe Beinhofer die jungen Meister motiviert, ihren eigenen Weg zu gehen und nicht die Puste und den Mut zu verlieren. Bei der betrieblichen Entwicklung müsse aber die Arbeit zu bewältigen sein und die Familie Schritt halten können, so Beinhofer. Hervorgehoben wurden bei der Veranstaltung die vier besten unterfränkischen Absolventen der Meisterprüfung: Christoph Obernöder aus Altenmünster, Armin Hettrich aus Schwebenried, Johannes Hutter aus Obbach, und Johannes Büttner aus dem Ortsteil Hof Hauenstein der Gemeinde Krombach.

Den Absolventen gratulierten unter anderem Christine Bender, die stellvertretende Landrätin des Landkreises Schweinfurt, Harald Schäfer, Vorsitzender des Landesverbandes landwirtschaftlicher Meister und des Bezirksverbandes Landwirtschaftliche Fachbildung, Alois Kraus, der stellvertretende Bezirkspräsident des Bauernverbands, und Lothar Zachmann, der Bürgermeister der Gemeinde Dingolshausen, in der die Meisterfeier stattfand.

In deren Rahmen sprach Professor Karlheinz Ruckriegel von der Technischen Hochschule in Nürnberg über Glücksforschung und „Worauf es im Leben ankommt“. Jeder Mensch strebe nach Glück, aber was ist Glück eigentlich, fragte er. Er unterschied grundsätzlich zwischen dem emotionalem Wohlbefinden, der Gefühlslage im Moment, und dem kognitiven Wohlbefinden, dem Grad der Zufriedenheit mit dem Leben.

Ruckriegel ermunterte die Zuhörer, mehr auf die positiven Seiten im Leben zu achten. 75 Prozent des Lebens verliefen positiv, aber der Mensch nehme oft die negativen Erlebnisse stärker war. „Wer glücklich ist hat mehr Energie, ist kreativer, stärkt sein Immunsystem, festigt seine Beziehungen, arbeitet produktiver und erhöht seine Lebenserwartung.“ Etwas dafür zu tun, glücklicher zu werden, beuge gegen Burnout vor und stärke die Widerstandsfähigkeit, betonte Ruckriegel.

Einkommen sei nicht alles. Was wirklich im Leben zähle sei persönliche Entwicklung, zwischenmenschliche Beziehungen und ein Beitrag zur Gesellschaft. Er animierte die Zuhörer, das eigene Glück in die Hand zu nehmen und stellte eine Vielzahl von Glücksaktivitäten vor: zum Beispiel das Setzen realistischer Ziele, das vermeiden von Grübeleien, das Stärken der Hilfsbereitschaft, das Trainieren von Optimismus oder das Vertiefen sozialer Kontakte.

Die Absolventen aus dem Landkreis Kitzingen sind Matthias Haupt (Willanzheim), Jenny Vogt (Prichsenstadt) und Simon Weckert (Schwarzach).