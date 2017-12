Seit 50 Jahren Kassenprüfer

Seit 50 Jahren ist Karlheinz Walther Kassenprüfer beim Turnverein Marktbreit. Traditionell ehrt der Verein langjährige und verdiente Mitglieder bei einer vorweihnachtlichen Feier, so auch am Samstagabend. Und natürlich stand die Auszeichnung eines so lange für den Verein aktiven Mitglieds, wie dies Walther ist, im Mittelpunkt. Für Vorsitzenden Herbert Rupp gab es am Samstagabend aber noch etliche weitere Ehrungen auszusprechen. Seit 60 Jahren ist Hartmut Pfister, genannt „Bison“ im Verein; 50 Jahre Mitglied sind Armin Ballwießer, Jürgen Ballwießer, Inge Ebert und Peter Frey; 40 Jahre: Fritz Dorschky, Ingeborg Dorschky, Hildegard Eckstein, Beate Pasch, Christa Rohrmüller, Eduard Rohrmüller und Renate Weigand; 25 Jahre: Heidi Diener, Siegfried Höfer und Berthold Lippke. Das Foto zeigt vorne von links: Herbert Rupp, Karlheinz Walther und Inge Ebert, hinten von links: Heidi Diener, Christa Rohrmüller und Eduard Rohrmüller.