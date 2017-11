Seit 37 Jahren auf den Bühnen dieser Welt

Sie haben auf den großen Bühnen der Welt gespielt, in New York, London und Berlin. Am 7. Juli kommen „The Hooters“ nach Volkach. Sänger und Songwriter Rob Hyman über ein Musikerleben auf Tournee, Freundschaften in der Band und die Faszination der 80er Jahre.

Rob Hyman: Nein, ehrlich gesagt nicht. Wir haben schon viele Plätze in Deutschland gesehen, viele Tourneen gespielt. Von Volkach habe ich noch nie etwas gehört. Aber wir freuen uns sehr auf diese neue Erfahrung. Was ist das für eine Region?

Hyman: Oh, das klingt gut. Ich bin zwar mehr ein Biertrinker, aber wir sind generell sehr experimentierfreudig und werden sicher auch mal den Volkacher Wein probieren (lacht).

Hyman: Der Auftritt in Volkach liegt am Ende unserer Deutschland-Tour. Ich befürchte, dass wir nicht viel Zeit haben werden. Wir absolvieren 15 Auftritte in 17 Tagen. Es ist immer ein Kommen und Gehen. Leider.

Hyman: Manchmal ist ein Vormittag drin, dann laufen wir durch eine Altstadt. Viel Zeit haben wir aber selten. Das ist tatsächlich ein wenig frustrierend am Leben als Musiker.

Hyman: Das ist eine gute Frage. Ja, es ist sehr anstrengend, aber es macht auch jede Menge Spaß. Vor allem wegen der Show selbst. Die paar Stunden auf der Bühne sind das Ziel, darauf freuen wir uns, dafür reisen wir und nehmen die Strapazen auf uns. Die Show ist meistens so inspirierend, dass die Anstrengungen des Tages verfliegen.

Hyman: Wir sind sehr gute Freunde, sonst hätte es mit uns so lange gar nicht geklappt. Wir sind tatsächlich wie eine Familie. Manchmal streiten wir, in der Regel haben wir ganz viel Spaß miteinander. Wir kennen uns mittlerweile in- und auswendig und verfolgen alle das gleiche Ziel: Die bestmögliche Show abzuliefern.

Hyman: Davon bin ich überzeugt. Wir haben Spaß zusammen und das überträgt sich auf das Publikum. Genau das wollen wir ja auch: eine Interaktion mit den Leuten, die zu uns kommen. Eine Kommunikation.

Hyman: Ich schätze mal, über 2000 Mal. Ganz viele Konzerte haben wir in Deutschland gegeben, bestimmt einige hundert. Seit 1987 kommen wir immer wieder hierher. Zu bekannten Plätzen wie München oder Frankfurt aber auch zu neuen Orten wie jetzt nach Volkach.

Hyman: Trier mit seinen alten römischen Ruinen. Das war schon eine spezielle, wunderbare Nacht. Die größte Show war vielleicht die 1990, mit Roger Waters an der Berliner Mauer. Ich liebe aber auch die kleinen Clubs. Wir kommen zum Beispiel immer wieder nach Aschaffenburg, ins Colos-Saal. Das ist fast schon so etwas wie eine zweite Heimat geworden. Kleine Clubs versprechen oft den größten Spaß. Letztendlich ist jeder Auftritt anders. Das macht diesen Beruf so spannend.

Hyman: Das ist tatsächlich ein Phänomen. Ich habe zwei Söhne Anfang 20. Die hören natürlich ihre eigene Musik, aber immer wieder auch die alten Sachen. Eine Antwort habe ich auf diese Frage aber nicht wirklich. Es war einfach eine gute Dekade. Wir liebten die Musik der 60er und 70er. Wir sind mit British Rock aufgewachsen, mit Bands wie Led Zeppelin, den Stones oder den Beatles. Das war unser Einfluss. Aber es ist schon wahr, viele Songs der 80er Jahre haben überlebt.

Hyman: Sicher. Aber es gibt immer noch eine Menge guter Musiker und Bands. Ich gehe mit meinen Söhnen immer wieder zu Konzerten und bin in der Regel ganz begeistert. Beispielsweise von den „Fleet Foxes“ oder den „Arctic Monkeys.“

Hyman: Es ist vor allem Inspiration. Manchmal schreibe ich tatsächlich mitten in der Nacht etwas auf, weil ich unbedingt einen Gedanken festhalten will. Mit meinem Partner Eric Bazilian habe ich die meisten Lieder geschrieben. Wir versuchen, auch nach 37 Jahren inspiriert zu bleiben.

Hyman: Mit der Zeit merkt man zumindest, dass ein Song besser rüber kommt, als ein anderer. Je länger du an einem Lied arbeitest, desto schwerer wird es. Die guten Songs sind oft in kurzer Zeit entstanden.

Hyman: Das wäre natürlich super. Die Tour zum 35jährigen Jubiläum war schon eine große Nummer. 40 wäre irgendwie verrückt. Das konnte ja niemand vorhersagen. Aber es ist tatsächlich so: Wir haben immer noch eine ganze Menge Energie. Das packen und reisen ist die harte Sache, gerade jetzt mit all den Sicherheitsvorschriften. Aber sobald wir im Bus auf der Autobahn sind, entsteht irgendwie ein super Gefühl.

Hyman: Ja. Absolut. Deshalb freuen wir uns auch so auf die neue Tour und auf Volkach.

Termine: Die Volkacher Sommernacht-Open-Airs finden vom 7. bis 9. Juli auf dem Weinfestplatz statt. 7. Juli: „The Hooters“; 8. Juli: Helge Schneider; 9. Juli: Haindling. Einlass ist jeweils um 18.30 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Karten gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen.