Seit 35 Jahren Mesner

Seit 35 Jahren ist Gerlinde Pfaff Mesnerin in der St. Bartholomäus-Kirche in Volkach. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, hat sie in dieser Zeit viele Generationen von Ministranten zu einem guten liturgischen Dienst bei den Gottesdiensten angeleitet.

Ihr Ehemann Josef Pfaff stammt aus Kolitzheim, wo er 1945 zur Erstkommunion ging. Schon bald übernahm er als Ministrant immer wieder Mesnerdienste und mit der Zeit immer mehr Aufgaben. Seit 35 Jahren ist er nun in Volkach und ebenfalls als Mesner sowie als Helfer in vielen praktischen Dingen rund um Kirche und Pfarrhaus tätig. Als Dank für ihr Engagement überreichte Pfarrer Johannes Hofmann Gerlinde Pfaff einen Blumenstrauß sowie beiden Mesnern ein Geschenk.