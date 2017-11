Seinsheim wurde beim Mittelaltermarkt wieder zur Stadt

Tief ins Mittelalter tauchte die Marktgemeinde Seinsheim nach vier Jahren wieder ein. Marktgemeinde? Nein, Stadt Seinsheim natürlich. 1434 bekam Seinsheim diesen Titel nämlich verliehen. Nur fehlt noch ein beweiskräftiger Beleg, dass Seinsheim diese Rechte noch hat. Doch am Bartholomeymarkt ist Seinsheim Stadt.

Darauf legte Bürgermeister Heinz Dorsch in historischem Gewand großen Wert, als er „aus Anlass der Kirchweih auf dem Kirchplatz zu Seinsheim im Namen der Stadt Seinsheim“ eine Vielzahl von Gästen begrüßen durfte. Eigentlich sollte der historische Markt alle zwei Jahre stattfinden, dass es nun vier seit 2013 geworden sind, hat viele Gründe. Einer ist laut Dorsch, dass ein solcher Markt hohen Aufwand in der Vorbereitung erfordert – und viele Helfer. Die waren heuer da, ebenso viele Marktleute und Seinsheimer Vereine, die sich am Markt beteiligten.

Es gab viele Hingucker. Die Marktleute, die sich wie früher gekleidet hatten, oder die Stände selbst, vor allem der mit blauen Artischockenblüten. Und natürlich die Lagergruppen Chors Castellum Hospitalis, Familia vom Baerenthale und die Hunnen, die ihr Ritterlager vor den Toren der Stadt aufschlagen hatten und mit Vorführungen das Marktgeschehen bereicherten.

Die Ritter und Lagerleute in ihren mittelalterlichen Gewandungen waren auch im Festgottesdienst mit dabei. Dass dabei auch Waffen in der Kirche mitgeführt worden waren, bedauerte stellvertretende Landrätin Doris Paul, hatte doch Pater Wilson Packiam von „Schenkt Friede und bringt Freude“ gesprochen. Ansonsten aber war Doris Paul voll des Lobes und gab das Nürnberger Christkind: „Seinsheim lädt zum Markte ein – und alle, die da kommen, sollen willkommen sein.“ Dieser Einladung schloss sich auch Weinprinzessin Viktoria Bergmann an. Die Eröffnung des Marktes bereicherten der Chor Summa Summarum und „Romulus vom Wolfenblut“. Erstmals war auch die neue Marktgade nach der Sanierung einem breiten Publikum geöffnet. Darin präsentierte Markus Mergenthaler das Dialektkino „Wenn die Alten erzählen“.

Neben dem großen Warenangebot gab es auch viele alte Spiele, darunter auch Wikinger-Schach und Holzscheitwerfen. Bei letzterem war ein rohes Ei das Ziel. Hier musste sich Stadt-Bürgermeister Heinz Dorsch allerdings dem Dorf-Bürgermeister Rainer Ott aus dem benachbarten Martinsheim geschlagen geben, der treffsicherer war.