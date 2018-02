Der Ehrenabend zur Auszeichnung besonderer sportlicher Leistungen hat in Dettelbach Tradition. Erstmals wurden am Freitagabend darüber hinaus auch Dettelbacher Bürger ausgezeichnet, die sich in anderen Bereichen verdient gemacht haben. An der Spitze stand dabei Hermann Pfannes, „für mich der Mister Kindergarten“, wie Bürgermeisterin Christine Konrad in ihrer Laudatio sagte.

Denn Pfannes ist seit 30 Jahren der Vorsitzende des Trägervereins des Kindergartens Mainsondheim. Dabei hat der die wirtschaftliche Gesamtverantwortung für die Einrichtung, die Platz für 25 Kindergartenkinder und zehn Krippenkinder bietet. Im Laufe der Jahre hat er sich so viel Fachwissen angeeignet, dass er auch immer wieder Ansprechpartner für die Verwaltung ist. „Sein Herz gehört dem Kindergarten“, sagte die Bürgermeisterin. Für sein ehrenamtliches Engagement erhielt er nicht nur die Wappennadel der Stadt, ihm stand auch ein eigener Eintrag ins Goldene Buch der Stadt zu.

Auszeichnung mit Wappennadeln

Die Wappennadel der Stadt erhielt auch Alois Kutscherauer, der sich seit über 20 Jahren in der Heimatgruppe Haslau und Umgebung engagiert. Dabei war er seit 1995 in den verschiedensten Positionen im Verein aktiv, unter anderem 2. Vorsitzender, viele Jahre Ortschaftsrat und seit 2013 Schriftführer. Ebenfalls mit der Wappennadel ausgezeichnet wurde Karin Rottler. die beim SC Mainsondheim 25 Jahre lang die Leitung der Damenabteilung/Damengymnastik innehatte.

Bei den Sportlern wurden ausgezeichnet: Schützengesellschaft Dettelbach von 1471: Schüler: Nico Adler; Jugend: Antonia Siegert, Sophia Krämer; Junioren: Katharina Falkenstein, Julius Jung, Marcel Schöpf, Isabell Brunner und Lucy Wipprich; Herren: Jakob Brimer, Florian Falkenstein und Maximilian Rauch;

Judoclub Dettelbach, U 10: Oliver Warstadt; U 12: Maximilian Falk, Henry Warstadt und Lea Sophie Pfannes; U 15: Lucas Körting, Emma-Lina Conrad; U 18: Diego Nelson;

SV DJK Schwarzenau, Leichtathletik, Senioren: Ludwig Hölzlberger;

Jugendtanzsportclub Dettelbach, Gardetanz, Schülerklasse: Die „Muskatzinchen“ mit Magdalena Dienesch, Cecilie Hardt, Emilia Hardt, Julia Keupp, Nadine Kieser, Sophia Köllner, Julia Mangold, Stella Remmler, Jasmin Schmied und Victoria Seiffert; Jugendklasse: Jessica Ebert; die „Ortegas“ mit Jessica Ebert, Thea Ebner, Franziska Filbig, Maia Gebauer, Lisa Heinrich, Tabea Herbert, Angelina Knorr, Saskia Möhrlein, Annika Petersen, Rabea Rehäuser, Sophie Reinfelder, Lea Riedel, Eva Schöps und Melina Thauer; Hauptklasse: Die „Thetilas“ mit Michelle Haaf, Julia Hofmann, Veronika Holtmann, Angelika Knötgen, Anna Kreis, Lisa Kreis, Nadine Krißmer, Jessica Kühling, Kilian Kuhn, Katharina Langhirt, Yvonne Schmied, Jana Schmitt, Selina Taub, Sina Thauer, Lena Weidenbach und Sophia Wild; Ländlicher Reit- und Fahrverein Dettelbach, Vielseitigkeitsreiten mit Hanna Brendler, Lisa Brendler, Eva Muschweck, Steffen Mellinger, Anna Manger und Aileen Richter.