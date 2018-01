Seilbahn bleibt in der Schwebe

Der eine spricht von „Visionen“, der andere von Realpolitik. Während Rödelsees Bürgermeister Burkhard Klein in verschiedenen Mails an die Landrätin sein Seilbahnprojekt auf den Schwanberg verteidigt hat, hat sich in Josef Mend erstmals der Bürgermeister einer Nachbargemeinde öffentlich zu Wort gemeldet.

„Wenn wir uns über den Schwanberg unterhalten“, sagte Mend am Montagabend in der Sitzung des Iphöfer Bauausschusses, „müssen wir uns über ein Gesamtkonzept unterhalten. Und wir müssen die Frage klären: Was soll der Schwanberg künftig sein? Ein Ruhebereich für Bildung, ein Ort der Massen oder ein Ort der Erholung?“

„Das Träumen zulassen“

Mend zitierte in der Sitzung aus Mails zwischen Bürgermeister Klein und der Landrätin, die er als Kopie erhalten habe. Darin schreibt Klein von „Visionen“ und Gedanken, die er, wie er zugibt, nicht mit umliegenden Gemeinden oder dem Kreistag abgesprochen habe: weil es dafür zum gegenwärtigen Zeitpunkt „keinen ersichtlichen Grund“ gebe. „Es ist im Moment nichts zu informieren und zu beraten.“ Und in einer weiteren Mail heißt es: „Ich würde mich freuen, wenn Sie zumindest das Träumen zulassen würden.“

Mend, der von dem Vorhaben nach eigenen Angaben „aus der Zeitung“ erfahren hat, sagte: „Wenn jemand eine Idee hat, soll man die nicht gleich zerreden.“ Bei einem Projekt von solcher Bedeutung gehörten aber alle Beteiligten „an einen Tisch“: die am Berg ansässigen Einrichtungen wie die Tagungs- und Bildungsstätte, die Ordensgemeinschaft Casteller Ring, die Stadt Iphofen, die jüngst große Teile des Schwanbergs gekauft hat und dort ebenfalls sanften Tourismus entwickeln will, „vielleicht sogar alle anderen Schwanberggemeinden“.

Von zentraler Bedeutung

Der 478 Meter hohe Berg, die höchste Erhebung im Landkreis, sei von zentraler Bedeutung, sagte Mend. „Wenn ich Entwicklungen und Ziele ausgeben will, geht das nur in einem gemeinschaftlichen Konzept.“ Die Gemeinde Rödelsee hat kürzlich eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, die klären soll, wie sinnvoll und wirtschaftlich eine Seilbahn auf den Schwanberg ist. Mend sagte, er glaube nicht, dass eine Seilbahn die marode Kreisstraße auf den Berg ersetzen könne. Es sei auch nicht jeder gewillt, mit der Seilbahn zu fahren. Stadtrat Hans Brummer sagte: „Es ist wichtiger, die Straße vernünftig auszubauen, als irgendwelche Visionen zu verfolgen.“