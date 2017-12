Sehr engagierte Naturschützer

In der Mitgliederversammlung des Bund Naturschutz Volkach stand der Einsatz für den Erhalt einer intakten heimischen Natur im Fokus.

Der Vorsitzende Willi Freibott blickte auf ein sehr aktives Jahr 2017 zurück, wird mitgeteilt. Besonderen Anklang hätten die Exkursionen gefunden, wie die Vogelstimmenwanderung, die Winter-, Frühjahrs- und Herbstexkursionen in die Volkacher Naturschutzgebiete, die Fledermausexkursion am Volkacher Baggersee, der Jahresausflug in die Fränkische Schweiz zum Berg der Franken, dem Walberla-Massiv und die Pilzexkursionen zusammen mit der Volkshochschule Volkach.

Aber auch die Informationsveranstaltungen über den Biber, den Baumeister des Wassers, die Wildkatze als Gradmesser für eine ursprüngliche Natur und die Chancen eines Nationalparks Nordsteigerwald seien gut angekommen. Willi Freibott dankte der stellvertretenden Vorsitzenden Gerda Hartner für ihr Engagement bei der Ferienpassaktion der Stadt Volkach. Die Kurse „Kochen für Kinder“ und „Von der Schafswolle zum Filzball“ waren ausgebucht.

Ferner dankte Freibott dem Leiter der Kindergruppe, Michael Zwanziger, für die verschiedenen Aktionen mit den „Naturhelden“ und Lissi Kornell und der Jugendgruppe für ihren Erfolg beim jährlichen Fahrradmarkt und der Alu-Kork-CD Sammlung.

Dem Ehrenvorsitzenden Hans Schneider sprach Freibott seinen Dank aus für seinen beherzten Einsatz zum Erhalt der Natur in der Nordheimer Au und seine Informationskampagne zum geplanten Hotel auf Stelzen in einem geschützten Hochwassergebiet direkt am Main. Die Mitgliederversammlung unterstützte Schneider und sprach sich nach intensiver Diskussion dafür aus, alle Volkacher Stadträte eingehend über die Folgen des Bauvorhabens zu informieren.

Vorsitzender Freibott freute sich, dass der Bildband der Ortsgruppe mit dem Titel „An der Volkacher Mainschleife – wo Natur noch Erleben ist“ mit Fotos von Björn Schotta über die Fauna und Flora in den Auen um Nordheim und an der Mainschleife reges Interesse findet.

Die Mitglieder verfolgten dem Bericht von Gerda Hartner, die in einem Zeitraum von sechs Wochen mit einem Campingbus Naturschutzgebiete von Norwegen bis zum Nordkap, Schweden, Finnland und Estland bereist und mit Fotos die heimische Tier- und Pflanzenwelt dokumentiert hat. Ihr Fazit: Die Natur ist noch ursprünglich und wunderschön, aber auch sehr zerbrechlich und reagiert bereits auf die Klimaveränderung und den Tourismus.

Zum Ende der Veranstaltung dankte Willi Freibott den Mitgliedern für ihre Unterstützung und Treue zum Verband.