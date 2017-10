Seelsorger mit neuen Aufgaben

Die Diakone Uwe Rebitzer, Lorenz Kleinschnitz, Karl Leierseder, Pastoralreferent Hermann Menth, die Gemeindereferentinnen Petra Flachenecker und Anette Günther sowie Pastoralassistentin Verena Sauer sind jetzt für vier Pfarreiengemeinschaften angewiesen wirken und wirken neben den Priestern in der Seelsorge mit.

Die Pfarreiengemeinschaften Groß-langheim-Rödelsee, Kirchschönbach-Stadelschwarzach-Wiesentheid, Maininsel Sommerach und Stadtschwarzach, Schwarzenau, Reupelsdorf sind somit neu aufgestellt, wie das Bischöfliche Ordinariat mitteilt, das auch über die – zum Teil neuen – kirchlichen Mitarbeiter Auskunft gibt.

Uwe Rebitzer (51), bisher Diakon in den Pfarreiengemeinschaften um Großlangheim und um Wiesentheid, wirkt jetzt zusätzlich auf der Maininsel für Sommerach und Nordheim und in Schwarzach. Rebitzer wurde 1966 geboren und kommt aus Stammheim. Der gelernte Bankfachwirt wurde 2009 wurde zum Diakon geweiht. Danach wirkte er in der Pfarreiengemeinschaft mit Sitz in Bergrheinfeld. 2011 wechselte er nach Bergtheim und Unterpleichfeld. 2012 wurde er hauptberuflicher Diakon in der neu gegründeten Pfarreiengemeinschaft in Bergtheim. 2016 kam Rebitzer in die Pfarreien in den Landkreis Kitzingen. Er ist verheiratet und Vater von zwei Kindern.

Lorenz Kleinschnitz (64), bisher Diakon in der Pfarreiengemeinschaft in Kitzingen wirkt seit 1. September in Großlangheim, Wiesentheid und Sommerach sowie Stadtschwarzach und Umgebung. Kleinschnitz wurde 1953 in Stadtschwarzach geboren und wuchs dort auf. Der gelernte Wartungstechniker wurde im Oktober 2004 zum Diakon geweiht und wirkte anschließend in Stadtschwarzach, bevor er 2010 nach Dettelbach und 2011 nach Kitzingen wechselte. Zugleich wurde er Beauftragter für die Alten- und Krankenseelsorge im Dekanat Kitzingen. Seit 2015 ist er zudem Caritas-Beauftragter für das Dekanat Kitzingen. Er ist verheiratet und hat drei Kinder.

Karl Leierseder (66), bisher Diakon in den Pfarreien Wiesentheid und Umgebung wirkt seit 1. September 2017 zusätzlich auf der Maininsel und in Sommerach sowie in Stadtschwarzach. Er wurde 1951 bei Landshut geboren, studierte Sozialpädagogik und arbeitete einst als Sozialpädagoge in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Ebrach und war anschließend in einem Projekt im Steigerwald mit drogenabhängigen Jugendlichen aus der JVA tätig. Von 1988 bis 1994 war er in der Betreuung von Aussiedlerkindern tätig. Ständiger Diakon ist er seit Oktober 1994 und arbeitete daraufhin als Sozialpädagoge im Kinderheim in Geesdorf. 1999 wurde er hauptberuflicher Diakon in Stadelschwarzach und Wiesentheid. Seit seinem Eintritt in den Ruhestand im November 2016 ist er als Diakon noch in den Pfarreien tätig.

Hermann Menth (60), bisher Pastoralreferent in den Pfarreiengemeinschaften um Großlangheim und Wiesentheid sowie Ehe- und Familienseelsorger für das Dekanat ist jetzt auch in Sommerach und Stadtschwarzach tätig. Menth wurde 1957 in Aub geboren. Er studierte Theologie in Würzburg und war danach Pastoralassistent ab 1984 im Pfarrverband Östliches Grabfeld und in der Pfarrei Herbstadt. 1988 wurde er dort Pastoralreferent. 1990 wechselte er nach Großlangheim und war zugleich bis 2002 Jugendseelsorger für das Dekanat Kitzingen. 1995 wurde er Pastoralreferent in Großlangheim. Zu seinen Aufgaben gehört auch die Liturgie und Kirchenmusik. Menth ist verheiratet und Vater von drei erwachsenen Töchtern.

Petra Flachenecker (59), bisher Gemeindereferentin in Stadtschwarzach, ist seit September zusätzlich auch in den Großlangheim, Wiesentheid, Sommerach und Umgebung tätig. Flachenecker wurde 1958 in Nürnberg geboren. Nach dem Abitur studierte sie Informatik, ab 1978 Religionspädagogik und Kirchliche Bildungsarbeit. Von 1982 bis 1990 war sie in der Erzdiözese Bamberg in Schulen eingesetzt, später bis 1998 arbeitete sie als Religionslehrerin in Eichstätt. 1999 wechselte sie als Gemeindereferentin in eine Pfarrei in Göttingen (Diözese Hildesheim). 2009 wurde sie Gemeindereferentin in Veitshöchheim. Nach einem Sabbatjahr wurde sie 2013 Gemeindereferentin in Stadtschwarzach. Sie ist verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder und zwei Enkel.

Anette Günther (48), bisher Gemeindereferentin in der Pfarreiengemeinschaft Stadtschwarzach sowie Religionslehrerin an der Volksschule in Wiesentheid, ist jetzt in den Pfarreiengemeinschaften Großlangheim, Wiesentheid, Sommerach und Stadtschwarzach tätig. Günther wurde 1969 in Kitzingen geboren. Nach dem Abitur dort studierte sie Religionspädagogik und Kirchliche Bildungsarbeit an der Fachhochschule Eichstätt. Gemeindeassistentin war sie ab 1993 in der Pfarrei Würzburg-Sankt Josef in Grombühl. 1995 wurde sie dort Gemeindereferentin. Nach einer Elternzeit wechselte sie 2000 nach Ochsenfurt. 2001 wurde sie Gemeindereferentin in Stadtschwarzach. Seit 2014 ist sie zudem Dekanatsbeauftragte für Erwachsenenbildung und Medienarbeit sowie Fortbildung pastoraler Dienste. Günther ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Verena Sauer (25) ist seit 1. September 2017 mit halber Stelle Pastoralassistentin in den Pfarreiengemeinschaften Großlangheim – Rödelsee, Kirchschönbach-Stadelschwarzach-Wiesentheid, Mainin-sel, Sommerach und Stadtschwarzach, Schwarzenau, Reupelsdorf. Mit einer weiteren halben Stelle wird sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Altes Testament und biblisch-orientalische Sprachen der Universität Würzburg tätig sein. Sauer wurde 1992 in Haßfurt geboren. Nach dem Abitur in Haßfurt 2011 war sie im Freiwilligendienst drei Monate in einem Kindergarten in Costa Rica tätig. Anschließend studierte sie Theologie an der Universität Würzburg und schloss 2017 mit dem Magister ab. FOTOS: REBITZER, KLEINSCHNITZ, LEIERSEDER, MENTH, FLACHENECKER, GÜNTHER, SAUER