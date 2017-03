Sechs Polizisten in Unterfranken verletzt

In der Nacht zum Samstag ist es in Unterfranken zu drei Widerstandshandlungen gegenüber Polizeibeamten gekommen. In Bad Neustadt an der Saale, Aschaffenburg und Kitzingen wurden insgesamt sechs Beamte verletzt, berichtet die Polizei am Samstag.



Die Beamten mussten zum Teil in Krankenhäuser behandelt werden und ihren Dienst vorzeitig beenden.

Die Kitzinger Polizei wurde am späten Freitagabend zu einer Ruhestörung in ein Mehrfamilienhaus gerufen. Dort soll ein 35-Jähriger lautstark gegen die Türen anderer Mitbewohner geschlagen haben. Der Mann, bei dem ein Alkoholtest einen Wert von über 1,7 Promille zeigte, verhielt sich gegenüber den eingesetzten Beamten von Beginn an aggressiv. Er beleidigte die Polizisten, ging auf sie los und sprach auch Drohungen aus.



Sämtliche Versuche, beruhigend auf den Mann einzuwirken, schlugen fehl. Er wurde daher in Gewahrsam genommen. Auf dem Weg zum Streifenwagen setzte sich der Tatverdächtige erheblich zur Wehr. Er spuckte und trat in Richtung der Beamten, die daraufhin ihr Pfefferspray einsetzten. Zwei Polizisten wurden bei der Widerstandhandlung am Knie bzw. am Handgelenk verletzt. Beide mussten sich zur Behandlung in ein Krankenhaus begeben. Auch der 35-Jährige erlitt bei der Festnahmeaktion leichte Verletzungen.



Gewalt gegen Polizisten in Bad Neustadt an der Saale

Gegen 00.40 Uhr wurde eine Streifenbesatzung in Bad Neustadt an der Saale von Passanten auf eine stark betrunkene Frau aufmerksam gemacht, die in der Bauerngase unterwegs war. Auch sie verhielt sich gegenüber den Beamten sofort aggressiv, bedrohte sie und versuchte, davonzulaufen. Die Polizisten hielten die 29-Jährige fest. Sie versuchte, sich aus den Griffen zu lösen und schlug auch in Richtung der Ordnungshüter. Die Frau, bei der ein Atemalkoholtest einen Wert von über 1,8 Promille ergab, musste unter massiver Gegenwehr gefesselt werden. Während der Fahrt zur Dienststelle biss sie einen Beamten in den Unterarm. Er musste im Anschluss ebenfalls in einem Krankenhaus behandelt werden.



Gewalt gegen Polizisten in Aschaffenburg

In Aschaffenburg beobachtete eine zivile Streifenbesatzung vor einer Diskothek in der Niedernberger Straße eine Auseinandersetzung zwischen zwei Betrunkenen und dem Sicherheitspersonal.

Offenbar wollten die alkoholisierten Männer im Alter von 20 und 28 Jahren den Club verlassen, ohne ihre Getränke zu bezahlen. Nachdem sich die zivilen Beamten als Polizisten zu erkennen gegeben hatten, wurde der ältere Mann sofort handgreiflich. Während der Festnahmeaktion wollte auch der Jüngere auf die Beamten losgehen, wurde jedoch vom Sicherheitspersonal der Diskothek daran gehindert. Beide Tatverdächtigen wurden unter massiver Gegenwehr festgenommen und zur Dienststelle gebracht. Die beiden Polizeibeamten wurden leicht verletzt, mussten in einem Krankenhaus behandelt werden und ihren Dienst ebenfalls vorzeitig beenden.



Alle Festgenommenen verbrachten den Rest der Nacht in Hafträumen der jeweiligen Polizeidienststellen. Gegen alle wird nun insbesondere wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzungsdelikten ermittelt.