Schwimmbad-Einweihung auf den 17. Juni terminiert

Markt Einersheims Bürgermeister Herbert Volkamer lässt sich in seinem Optimismus nicht erschüttern, dass das Terrassenbad nach der laufenden Generalsanierung pünktlich wieder eröffnet werden kann. „Ich gehe davon aus, dass wir ab Mai den Probetrieb laufen lassen können“, sagte das Ortsoberhaupt in der Ratssitzung am Dienstag. Zudem hat er die offizielle Einweihung schon auf den 17. Juni terminiert.

Beim Ortstermin auf der Baustelle beäugte die Ratsrunde die Baufortschritte und ließ sich von den Verantwortlichen der Planungsgesellschaft plafog Heidrun Zwilling und Christian Lippmann den Sachstand schildern. Wie Christian Lippmann darlegte, bewegt sich der Beckenbau im Zeitplan. Der Einbau der Beckenbodenbleche muss aber noch warten, denn für das Verschweißen der Edelstahlbleche benötigen die Handwerker eine stabile Temperatur von 15 Grad Celsius. „Derweil treiben wir die Arbeiten an den Außenanlagen nach vorne, dadurch können wir etwas Zeit wieder hereinholen“, informierte Heidrun Zwilling.

Auf der Baustelle fiel den Ratsmitgliedern als Laien sofort auf, was auch die plafog-Fachleute beschäftigt: Die Zufriedenheit über die Arbeit der Firma, die die Edelstahl-Konstruktion des großen Schwimmbecken verschweißt hat hielt sich in Grenzen. Die plafog-Verantwortlichen legten der Ratsrunde ans Herz, die Schweißarbeiten von einem unabhängigen Gutachter überprüfen zu lassen um herauszufinden, ob die Arbeiten sachgerecht durchgeführt wurden und ob Schäden zu finden sind, die nachzuarbeiten wären.

Herbert Volkamer und seine Kollegen des Schwimmbad-Ausschusses taten sich zuerst schwer, die 2800 Euro für die Gutachter-Kosten in die Hände zu nehmen. Doch die Gefahr, mit späteren Schäden sich ärgern zu müssen und die Möglichkeit zu bekommen, rechtzeitig auf Nacharbeit zu bestehen, sorgte für einen Sinneswandel und die Räte beschlossen einstimmig, den Gutachter zu beauftragen.

Wie Christian Lippmann darlegte, ist die Firma mit den Rohbauarbeiten ziemlich fertig und am großen Becken ist bereits das Sprungbrett montiert und die Kinderrutsche schon da. Auch am Planschbecken sind die Arbeiten sichtbar vorangegangen. Architekt Walter Böhm, der für das Betriebsgebäude verantwortlich zeichnet, schilderte die Situation am Gebäude. Wie auch bei den Becken-Schweißarbeiten müssen die Handwerker, die die Bodenbeschichtung einbauen, auf Temperaturen von 15 Grad Celsius warten. Im April sollen die Umkleiden und die Spinde weitgehend aufgestellt sein und der Eröffnung nichts mehr im Wege stehen.

Weitere Themen im Rat waren:

Die Gemeinde hat eine Aussichtsplattform in Sichtweite der Bundesstraße 8 nahe des Alten Wengertshäuschens erbaut, die im Mai eingeweiht werden soll. Die Ratsrunde einigte sich darauf, das touristische Objekt Vogelsang-Balkon zu benennen.

Im Moment läuft die Ausschreibung für das Großprojekt des Umbaus des Alten Kindergartens durch die Diakoniestation zu einer Senioren-Tagespflegeeinrichtung und die Submission für die Baumeisterarbeiten sei schon erfolgt. Die Planungsphase laufe.

„Ich habe eine erfreuliche Mitteilung“, sagte Herbert Volkamer als er auf die Betriebsdaten der Wasserversorgung des vergangenen Jahres zu sprechen kam. Denn die Gemeinde kaufte über 53 600 Kubikmeter Fernwasser ein und verkaufte 50 768 Kubikmeter Trinkwasser. Das ergibt einen Verlust von 5,3 Prozent. „Das ist fast die Hälfte im Vergleich zu einem Jahr davor“, meinte der Bürgermeister und das lange gediente Ratsmitglied Franz Vogel vermutete gar, „dass wir noch nie so einen guten Wert hatten“.

Die Ratsrunde befasste sich mit dem Antrag des Kitzinger Tierschutzvereins auf eine jährliche Unterstützung in Höhe von einem Euro pro Einwohner. In der Bürgermeister-Dienstversammlung hatte Iphofens Bürgermeister und Vizepräsident des Bayerischen Gemeindetags, Josef Mend, den Bürgermeistern vorgeschlagen, im Landkreis von den Kommunen einheitlich einen Betrag von 70 Cent pro Einwohner zu gewähren. Diesem Vorschlag folgten die Markt Einersheimer für das Jahr 2018. Das bedeutet, dass der Tierschutzverein heuer aus Markt Einersheim 840 Euro bekommt.

Die Photovoltaikanlage auf dem Schulhausdach war im Jahr 2008 installiert worden und hat sich jetzt schon amortisiert. Der Bürgermeister gab bekannt, dass die Investitionskosten im vergangenen Jahr abgetragen wurden und die Gemeinde bei erzeugten 16 733 Kilowattstunden eine Einnahme von 7822 Euro erzielte.