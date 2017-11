Schwierig, schwierig

Traditionell findet am Kirchweihmontag im Albertshöfer Kirchstraßen-Gässla das Schubkarrenrennen statt. Auch heuer mussten mehrere Teilnehmer erkennen, dass es schon ganz schön schwierig ist, den Schubkarren mit den leeren Gemüsekisten heil über ein Paletten-Hindernis zu bringen. An diesem Hindernis trennte sich die Spreu vom Weizen und für manche war das Rennen kurz nach dem Start schon gelaufen. Je nach Altersklasse mussten die Mitmacher zwischen einer und zwölf Gemüsekisten aufladen und damit heil über Hindernisse kommen und Pylonen umkurven. In sechs Altersklassen warteten Preise auf die schnellsten Teilnehmer.