Schwerpunkt ist die Jugendarbeit

Es ist vor allem die Jugendarbeit, mit der die Ortsgruppe Kitzingen der BRK-Wasserwacht punkten kann: Von den rund 250 Mitgliedern sind über 100 jünger als 17 Jahre. Das machte Jugendleiter Thomas Krämer in der Jahreshauptversammlung am Freitag deutlich.

Wahlen standen im Mittelpunkt dieser Versammlung, in denen sowohl der Jugendleiter, als auch der Vorsitzende Ingo Ott in ihren Ämtern bestätigt wurden. Otts Stellvertreter sind Michaela Gamm und Ralph Hartmann, Kassier wurde René Rose, technische Leiter sind Gerd Wittig und Gero Müller, die Vertreterin des Jugendleiters Thomas Krämer ist Klara Hölzl. Trotz einiger Gegenstimmen zum vorgeschlagenen Wahlverfahren wurde der Vorstand per Akklamation bestimmt.

Vor allem technische Hilfsleistungen waren es, die in den vergangenen vier Jahren die Arbeit der Ortsgruppe prägten: Da ist natürlich das Weinfest am Main, der Triathlon in Kitzingen und der Familien-Triathlon in Sulzfeld, bei denen die Wasserwachtler gefragt sind. Neben einer Rettungsübung in einem Baggersee konnte in diesem Winter dank des kalten Wetters auch eine Eisübung durchgeführt werden.

Trubel in der Jugendabteilung

„Der Jugendleiter hat den meisten Trubel bei uns“, sagte der Vorsitzende, als der Bericht von Jugendleiter Thomas Krämer anstand. Mit Freude berichtete der vom Gewinn des Kreisjugendwettbewerbs in Dettelbach, der gleich zum Bezirkswettbewerb nach Mellrichstadt führte, bei dem die Kitzinger einen überraschenden dritten Platz belegten.

In drei Gruppen aufgeteilt, werden Kinder und Jugendliche in der Wasserwacht langsam an die Erwachsenenwelt und den Rettungsschwimmer herangeführt. Der jährlich durchgeführte und immer ausgebuchte Schwimmkurs dient dabei der Rekrutierung neuer Mitglieder: Von den zwölf Schwimmneulingen im vergangenen Jahr blieben bislang acht bei der Wasserwacht. Auch deshalb sind etliche altersgerechte Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche mit der Schwerpunkt der Arbeit.

Kritik gab es von einigen jüngeren Wasserwachtlern am Zustand der Ausrüstung in den Fahrzeugen. Unter anderem bedürften Seile einer besseren Überprüfung, auch einige Schwimmwesten seien abgelaufen. Hier sagte der neue Vorstand Besserung zu.