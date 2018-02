Schwarzenberger Tischgemeinde hat gewählt

Die Fürstlich Schwarzenberger Tischgemeinde von 1683 hat ihre Ratsspitze gewählt. Bei der Versammlung im Herbergslager Deutsches Haus wurde Gottfried Hofmann einstimmig in seine fünfte Amtszeit für zwei Jahre als Bürgermeister gewählt. Sein Stellvertreter im Amt ist Günter Raab.

Die Schwarzenberger Tischgemeinde hat eine uralte Tradition. Sie gründet sich auf ein Schützenfähnlein von 23 Mann aus Kitzingen, die 1683 unter Führung von Fürst Ferdinand zu Schwarzenberg gegen die Türken kämpften, die zum zweiten Mal Wien belagerten. Damit dürfte die Tischgemeinde einer der ältesten „Vereine“ der Stadt Kitzingen sein. Die Tischgemeinde kann nicht wachsen, da sie traditionell die Stärke von 23 Mann nicht überschreiten darf. Die Chronik, die Zeremonienmeister Bernhard Stöckl hütet, spricht davon, dass das Kitzinger Fähnlein seinerzeit „mitgeholfen hat, das Abendland zu verteidigen“. Jedes Ratsmitglied gelobt, stets mannhaft, tapfer und treu zu sein.

Das Wappentier in der Schwarzenberger Fahne, die das Fähnlein vom Landesherrn als Dank für die bewiesene Tapferkeit verliehen bekam, ist ein Rabe, der einem stilisierten Feindeskopf ein Auge aushackt. Diese Darstellung stammt jedoch schon aus der Zeit von 1598, der Rückeroberung der Festung Raab durch Fürst Adolf von Schwarzenberg. Vom Raben stammt auch der Gruß der Schwarzenberger „kraak“. Für den derzeit vakanten 23. Ratssitz konnte sich ein neuer Anwärter bewerben, dessen Aufnahme die Versammlung einstimmig beschloss. Die feierliche Vereidigung durch den Zeremonienmeister wird in der Ratssitzung im April erfolgen.

In seinem Jahresbericht blickte Bürgermeister Hofmann auf die Aktivitäten zurück. Dazu zählt das traditionelle Waldfest am Pfingstmontag auf dem Freigelände des Römerhofs, der Pflichtbesuch des Stammschlosses Schwarzenberg in Scheinfeld, Besuch einer Gurkenproduktion in Albertshofen mit der Probe eines Gurkenbieres, die Führung durch den ehemaligen Kitzinger Stadtgärtner Johannes Lindner durch den Park Schönbusch in Aschaffenburg und die Schwarzenberger Weihnacht. Ferner informierte er, dass er Ehrenrechtler Karl Johannes Fürst zu Schwarzenberg zum 80. Geburtstag mit einem „flüssigen fränkischen Energie- und Kraftspender“ aus Kitzingen gratuliert habe.

Das Ergebnis der Wahlen: Bürgermeister Gottfried Hofmann, Stellvertreter Günter Raab, Gemeindekassier Klaus Richter, Gemeindeaktuar Willi Paulus, Vergnügungskommissar Dieter Will, Polizeimeister Stefan Möser, Chormeister Erich Eckert, Zeremonienmeister Bernhard Stöckl. Den Ältestenrat bilden: Peter Bahr, Karl Heinz Lindörfer und Hans Hartner.