Schwarzacher Weihnacht mit Jutta Speidel

Günter Strack war schon da, Ruth Maria Kubitschek genauso wie Christian Quadflieg, Thekla Carola Wied, Friedrich von Thun, oder Günther Maria Halmer: Die Schwarzacher Weihnacht in der Arche hat Promi-Tradition. Heuer hat Theo Steinbrenner die Münchner Schauspielerin Jutta Speidel für seine Schwarzacher Weihnacht – der 27. Veranstaltung dieser Art – gewinnen können.

Jeweils am Wochenende vor dem Heiligen Abend holt der Schwarzacher Künstler Persönlichkeiten des deutschsprachigen Films nach Franken und gestaltet mit ihnen eine musikalisch-literarische, vorweihnachtliche Feier, heißt es einer Mitteilung von Steinbrenner.

Dabei wechselt der textliche mit dem musikalischen Teil etwa zu gleichen Teilen ab. Musik und Text müssen gleichwertig nebeneinander stehen und miteinander harmonieren.

Frölich, heiter oder auch nachdenklich

Jutta Speidel wird bei der diesjährigen Veranstaltung weihnachtliche Kurzgeschichten zum Vortrag bringen, teils fröhlich und heiter, aber auch ernstere Passagen sind enthalten mit nachdenklichem Hintergrund, so die Pressemitteilung weiter.

Musikalisch umrahmt wird die Schwarzacher Weihnacht in diesem Jahr vom „Duo Cassard“ mit Johannes Mayr und Christoph Pelgen, die ihrerseits traditionelle Hirtenweisen auf historischen Instrumenten zu Gehör bringen werden.

Die Veranstaltung findet in der Arche in Stadtschwarzach statt. Termine: Freitag, 15. Dezember, 19.30 Uhr (Premiere), Samstag, 16. Dezember, 19.30 Uhr (Wiederholung) und Sonntag, 17. Dezember, 10.30 Uhr (Schlussmatinee).

Karten gibt es zum Preis von 35 und 40 Euro bei Theo Steinbrenner unter Tel. (01 70) 2 47 67 14 oder in der Galerie am Langen Wasen in Stadtschwarzach Tel. (0 93 24) 10 54.