Schulleiter Klaus Kram geht in den Ruhestand

Klaus Kram wurde am Donnerstag von Lehrerkollegium, Schülern und Weggefährten an der Grundschule Marktbreit in die passive Phase des Vorruhestandes verabschiedet.

Der fachliche Leiter des Schulamtes Kurt Krause warf einen Blick auf den Werdegang des Pädagogen: Geboren in Nordheim/Main studierte Kram in Würzburg und übernahm 1978 in Volkach seine erste Lehrerstelle. Kurzzeitig wirkte er in Buchbrunn und Schwarzach. Nach einem achtjährigen Einsatz an der Deutschen Schule in Stockholm wurde er 2002 Schulleiter in Sommerach, 2007 in Marktbreit mit elf Klassen in zwei Schulhäusern. 2011 wurde ihm zusätzlich die Leitung der Schule in Martinsheim anvertraut.

Bürgermeister Erich Hegwein fand lobende Worte für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und bezeichnete die bei der Amtsübernahme nötige Schulhaussanierung eine Herausforderung. Beliebt, geschätzt und respektiert, so habe er Kram kennengelernt. Der Feststellung schloss sich Elternbeiratsvorsitzende Susanne Ramsteiner an und würdigte die stets entspannte Atmosphäre.

An die gemeinsame Zeit in Schweden erinnerte Gerhard Austrup, die er ebenso wie die Familien als bereichernde Zeit empfunden habe. Konrektor Harald Schafferhans unterstrich, dass die Schulfamilie mit Klaus Kram ein Vorbild und Beispiel für Kollegialität verliere.

In seinem Schlusswort nannte Kram die Musical-Aufführung am Vorabend einen Höhepunkt seiner Amtszeit. In Marktbreit habe es ihm so gut gefallen, dass er eine weitere Auslandstätigkeit an der Deutschen Schule in Madrid ausgeschlagen habe.