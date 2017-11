Schulgebäude mit Farbe verunstaltet

Mehrere Außenwände am Gymnasium Marktbreit in der Neuen Obernbreiter Straße wurden in der Nacht von Sonntag auf Montag von bisher unbekannten Tätern mit weißer und roter Farbe besprüht. Die Verantwortlichen beziffern den Sachschaden auf 2500 Euro. Hinweise an die Polizei unter Tel. (0 93 21) 14 10.