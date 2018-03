Schützenhaus belastet das Nervenkostüm

„Die beiden vergangenen Jahre haben insbesondere wegen der Ungewissheit über unser Vereinsheim sehr stark an meinem Nervenkostüm gezehrt“, sagte Monika Wittel in der Jahresversammlung der Schützengesellschaft Sulzfeld, ehe sie sich aus dem Amt der Schützenmeisterin verabschiedete.

Nach 13 Jahren an der Vereinsspitze kandidierte sie nicht mehr und die Mitglieder wählten Willi Schenkel zu ihrem Nachfolger. Stellvertretender Schützenmeister ist jetzt Martin Wittel.

Die Sulzfelder sind unverschuldet in eine missliche Lage geraten, weil vor geraumer Zeit ihr angemietetes Schützenheim in der Kettengasse in Sichtweite des Rathauses in eine Zwangsverwaltung gekommen war. Daraufhin verlangte der Zwangsverwalter von der Schützengesellschaft eine monatliche Miete von 500 Euro, was ein Vielfaches war im Vergleich zu der Pacht, die die Schützen lange Jahre gezahlt hatten.

Vertrag gekündigt

Um die finanzielle Lage des Vereins nicht zu gefährden, zogen die Schützen dann im März 2017 die Reißleine und kündigten den Mietvertrag. Einen später vom Gericht unterbreiteten Vergleich hätten die Schützen, die das Gebäude kaufen wollten, angenommen. „Seit Dezember 2017 wird der Erledigungstermin systematisch Monat um Monat verschoben“, erklärte Monika Wittel.

Nach dem Auszug aus dem Schützenhaus hatten die Schützen keine Möglichkeit mehr ihrem Hobby nachzugehen. Notgedrungen mussten sie zum Patenverein nach Marktsteft ausweichen, um dort ihre Schützenmajestäten beim Königsschießen ermitteln zu können.

Seit einem halben Jahr treffen sich die Schützen einmal im Monat in der Kulturwerkstatt Lehrerwohnhaus zum Blasrohrschießen. „Das macht Spaß“, sagte Monika Wittel, was aber nicht alle im Verein so sahen, denn seit der Verein in die prekäre Lage geriet, sind einige Mitglieder ausgetreten, so dass die Gesellschaft auf jetzt nur noch 95 Mitglieder geschrumpft ist.

In der Jahresversammlung ehrte die Schützengesellschaft einige treue Mitglieder. Ehrennadeln des Bayerischen Sportschützenbundes und des Deutschen Schützenbundes gab es nach 50 Jahren Mitgliedschaft für Benno Wahner und Martin Wittel. Für 40 Jahre wurden Monika Wittel und Susanne Hahn ausgezeichnet und seit 25 Jahren gehört Antonio Ferro den Schützen an.

Kassenplus

Kassenwartin Elke Weigand konnte trotz fehlender Einnahmen aus nicht möglichen Veranstaltungen ein Kassenplus für 2017 ausweisen. Vergnügungswartin Irmgard Hornig gab einen Überblick über das Jahresgeschehen und Monika Wittel ging auf Veranstaltungen wie die Familienwanderung, die Besichtigung der Ochsenfurter Zuckerfabrik, den Skiausflug, die Teilnahme am Faschingsumzug, das Ostertreffen und die Weihnachtsfeier ein. Der neue Vereinschef Willi Schenkel lud zur nächsten Veranstaltung, dem Ostertreffen am Karfreitag in der Vinothek von Winfried Luckert ein.

„Ich wünsche unserer Schützengesellschaft und ihren Mitgliedern alles Gute für die Zukunft, viel Glück, sportliche Erfolge und ein gutes Miteinander“, sagte Monika Wittel vor ihrem Abtritt. Bürgermeister Gerhard Schenkel würdigte das Wirken der langjährigen Schützenmeisterin. Das Ortsoberhaupt informierte, dass heuer ein Ausflug aller örtlichen Vereine geplant ist und rief zur Teilnahme auf.