Schützengesellschaft: Hans Wolf ist zurück im Vorstand

Immer wieder kommt es vor, dass in Vereinen Vorstandsposten nur schwer besetzt werden können, wenn sich nicht für jede Position ein Bewerber finden will. Das war auch bei den Nenzenheimer Schützen der Fall – allerdings mit Happy End: Am Sonntag ließ sich Schützenmeister Florian Inderwies dazu überreden, noch einmal vier Jahre weiter zu machen. Sein Stellvertreter ist sein Vorgänger: Hans Wolf kehrt zurück in den Vorstand.

Inderwies, junger Familienvater und schon langen nicht mehr in Nenzenheim wohnhaft, hatte sich im Hinblick auf seine mangelnde Präsenz selbstkritisch gezeigt und der Versammlung erklärt, der Verein habe eigentlich einen vor Ort greifbareren Schützenmeister verdient. Seine Schützenbrüder und -schwestern wollten ihn aber nicht so einfach ziehen lassen. Jürgen Rabenstein argumentierte, dass Inderwies vieles delegieren könne. Der Schützenmeister überlegte kurz und gab nach.

Zurück in den Vorstand

Dann folgte die nächste Überraschung: Hans Wolf, der im Sommer 2014 überraschend nach 15 Jahren seinen Rücktritt als Schützenmeister erklärt hatte, brachte sich selbst als neuen Stellvertreter ins Spiel. Aufatmen in der Runde – auch, weil Inderwies in den vergangenen vier Jahren ohne Stellvertreter agieren musste. Der Vorstand war wieder komplett und wurde per Akklamation gewählt.

In der Tat hatten sich sämtliche Mitglieder der anderen Posten wieder zur Wahl gestellt: Udo Nahr bleibt Kassier, Martina Ihrig weiter Schriftführerin. Sie erhielt zudem an diesem Abend die Gauehrennadel in Silber vom Schützengau Kitzingen, nachdem sie seit mittlerweile 25 Jahren das vereinsinterne Jahrespunkteschießen organisiert und ihren Vereinsposten seit 14 Jahren inne hat. Beisitzer sind weiterhin Nina Santo, Bernd Hartmann, Matthias Kahl, Horst Seemann und Timo Lechner. Jugendwart bleibt Sven Rünagel, der sportliche Leiter heißt weiterhin Friedrich Bröse. Elgin Inderwies ist Damenwart.

Erfolge bei Wettkämpfen

Friedrich Bröse berichtete von der Erfolgen der fünf Mannschaften, die von der Nenzenheimer Schützengesellschaft in die Rundenwettkämpfe ausgesandt werden. In der Klasse A III wurde die vierte Mannschaft Gruppensieger. In der Versehrtenklasse wurde Sven Rünagel im vergangenen Jahr sogar Bezirksmeister. Er absolvierte zudem auch das große Sportabzeichen des Deutschen Schützenbundes in Gold. Die kleinere Variante holte sich Stephan Wolf.

Mit 379 Ringen wurde Rünagel zudem Vereinsmeister in der Schützenklasse. Bei den Damen hatte Anne Schneider mit 354 Ringen die Nase vorn. Bei der Jugend heißt die erfolgreichste Schützin Stella Wolf (162 Ringe bei 20 Schuss). Einen Rekord stellte die erste Mannschaft auf: Am 7. März vergangenen Jahres holte sie gegen die Mannschaft aus Kleinlangheim mit 1509 Ringen das beste Ergebnis der Vereinsgeschichte.

Ehrungen gab es für 50 Jahre Zugehörigkeit zum Verein für Renate Rausch und Friedrich Bröse. Ihm hielt Lorenz Nahr eine spontane Laudatio. Seit 40 Jahren dabei sind Marion Waigandt und Roland Därr.