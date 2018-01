Schülerzeitung „PEERplus“ auf Kloster Banz

Die Schülerzeitung und die Filmgruppe des Egbert-Gymnasiums hielten in Kloster Banz ein dreitägiges Seminar ab. Dabei stellten Schüler die nächste Ausgabe unter dem Titelthema „Ehe für alle?“ fertig. Die Hanns-Seidel-Stiftung stellte laut Pressemitteilung die Rahmenbedingungen für die Projektarbeit bereit. Stefan Issig vom Grafik-Designbüro „Zudem“ aus Kitzingen und Dietmar Michel von „Benedict Press“, der Druckerei der Abtei Münsterschwarzach, leiteten die Schüler im Bereich des Layouts an. Am 1. Oktober vergangenen Jahres trat die gesetzliche Neuregelung in Kraft, wonach auch gleichgeschlechtliche Paare heiraten dürfen. Dies löste in der Schülerzeitungsredaktion eine kontroverse Debatte über das Für und Wider der „Ehe für alle“ aus, heißt es weiter in der Pressemitteilung. Auf Kloster Banz hatten die Schüler Experten eingeladen, die das Thema von verschiedenen Seiten beleuchteten. So zum Beispiel Georg Kestel, der Generalvikar des Erzbistums Bamberg und Rechtsassessor Johannes Eichelsdörfer. Das Heft wird Anfang Februar erscheinen.