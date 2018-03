Schüler spenden für Schulsanierung

(ela) Die Grundschulklasse 4B der St. Hedwig Schule in Sulzfeld hatte für Bürgermeister Gerhard Schenkel eine ganz besondere Überraschung parat. Die Klasse überreichte einen Scheck über 300 Euro als Spende für die anstehende Sanierung des Schulgebäudes. Die Klasse hatte zum Ende des vergangenen Jahres im Rahmen des Heimat- und Sachkundeunterrichts den Bürgermeister im Rathaus besucht. Geduldig beantwortete er viele Fragen. Ein Thema war auch, das Schulhaus barrierefrei zu gestalten, da seit Schuljahresbeginn eine Mitschülerin im Rollstuhl sitzt und am Unterricht teilnimmt. Zum Schuljahresbeginn hatte die Gemeinde gemeinsam mit der Stadt Kitzingen ein Provisorium geschaffen, um der auf den Rollstuhl angewiesenen Schülerin barrierefrei den Zugang bis ins Klassenzimmer zu ermöglichen. Bei der Besprechung der Grundschüler mit dem Bürgermeister hat dieser darauf hingewiesen, dass die Gemeinde beabsichtige das Schulgebäude so zu sanieren, dass behinderte Schüler jederzeit barrierefrei in ihr Klassenzimmer und zur Toilette kommen können. Dies war letztlich die Initialzündung für die Schüler der Klasse 4b, für den Weihnachtsmarkt einige kleine Gegenstände zu basteln und zu verkaufen. Mit dem Verkaufserlös wollten sie die Bemühungen der Gemeinde unterstützen und vor allem deutlich machen, wie wichtig ihnen dieses Thema ist. Nun war es soweit, dass die Grundschüler ihre Spende offiziell an den Bürgermeister übergeben konnten, der den Schülern großes Lob zollte und sich herzlich bedankte.