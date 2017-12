Schüler packen Weihnachtspäckchen

(ppe) Die Grundschule Hellmitzheimer Bucht beteiligte sich wieder an der Weihnachtspäckchen-Aktion der Rumänienhilfe Karl aus Bibergau in Dettelbach. Über die Hälfte aller 110 Schülerinnen und Schüler schleppten in den vergangenen Wochen über 60 schön verzierte Weihnachtspakete in die Schule. Neben der Geschenkaktion ist es den Pädagogen der Schule besonders wichtig, dass die Kinder auch etwas über die Lebensumstände der Menschen in Rumänien erfahren, so die Mitteilung der Schule.