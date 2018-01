Schühchen für die Frühchen

1 / 1

Foto: Foto: GERHARD KRÄMER

47 133 Euro haben die Seinsheimer Ministranten in 22 Jahren für die schwerstbehinderten Kinder der Station Tanzbär der Würzburger Kinderklinik gespendet. In diesem Jahr überreichte Elfi Gebhardt in der Kirche St. Peter und Paul 4000 Euro an den Vorsitzenden des Fördervereins der Mönchberg-Kinderklinik, Simon Kuttenkeuler. 550 Euro erbrachte die Tombola auf dem Tiefenstockheimer Weihnachtsmarkt. Alleine 630 Euro kamen vom Vier-Generationen-Stand mit Maria Rünagel, ihrem Vater Nikl Bassani, Tochter Kerstin und Enkelin Saskia (8) auf dem Weihnachtsmarkt Seinsheim. Pro Spendenjahr gab es von Maria Rünagel auch wieder ein Paar winzige Schühchen für Frühchen – 22 Paar diesmal. Elfi Gebhardt, die die Aktion organisiert, dankte allen Helfern, vor allem aber Sarah-Lena und Ann-Kathrin Merkert für deren Hilfe. Laut Simon Kuttenkeuler wird das Geld für das Weaningzentrum – die Entwöhnung von künstlicher Beatmung – und spezielle Therapien verwendet. „Es ist schön, wenn man die Kinder denkt, denen es nicht so gut geht“, dankte Pater Wilson Packiam allen für ihr Engagement.