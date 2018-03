Schrottauto fängt beim Zerlegen Feuer

Das Geschäftsmodell ist simpel: Alte Autos einsammeln und dann zerlegen. Die noch brauchbaren Ersatzteile werden aufgehoben, der ausgeschlachtete Wagen kommt dann in die Schrottpresse. Diesem Gewerbe geht im November 2015 auch ein heute 26-Jähriger in einer Halle im Landkreis Kitzingen nach.

Der Mann ist – der Vergleich bietet sich in diesem Fall geradezu an – ein gebranntes Kind. Beim Auto-Ausnehmen hatte er 2014 geflext – und dabei einen Brand sowie Schaden von über 250 000 Euro verursacht. Das brachte ihm wegen Fahrlässigkeit eine Vorstrafe und eine Geldstrafe über 2500 Euro ein. Man kann also nicht sagen, dass der Mann nicht ausreichend gewarnt gewesen wäre, was die Gefährlichkeit seiner Arbeit anbelangt.

Trotzdem passiert es wieder: Am frühen Nachmittag des 3. Novembers 2015 flexte der Autozerleger wieder einmal an der Hinterachse eines Schrottwagens herum. Er arbeitete – wie sonst auch – alleine und auf eigene Rechnung. Nach dem Anbohren des Tanks, um das Benzin abzulassen, ging alles ganz schnell: Das Auto fängt Feuer. Der 26-Jährige schafft es noch, mit einem Gabelstapler den brennenden Wagen aus der Halle zu bugsieren – der angerichtete Schaden ist dennoch immens: 35 000 Euro an der Halle samt Photovoltaikanlage, fast 4000 Euro an einem Rolltor.

Während diesen Schaden die Versicherung übernimmt, muss der Autoschrauber den ausgelösten Feuerwehreinsatz über 450 Euro selber bezahlen. Viel zu löschen gab es indes nicht mehr: Ein Nachbar hatte eine Verpuffung gehört, den Rauch gesehen und war mit einem Gartenschlauch zu Hilfe geeilt.

Dass es eines Tages nebenan brennen würde, war dem Nachbarn längst klar: Mehrfach habe er die Mieter der Halle auf die Gefahren angesprochen, die beim Ablassen des Kraftstoffs entstehen können. Passiert sei indes nichts, erzählt er als Zeuge dem Kitzinger Schöffengericht, vor dem sich der Brandstifter zu verantworten hat. „Passt auf, dass die Hütte nicht mal explodiert!“, habe er gewarnt. Dem Angeklagten gesteht er zu, dass er nach dem Vorfall „völlig fertig“ gewesen sei. Der junge Mann habe beim Rausschaffen des Brandautos sein Leben aufs Spiel gesetzt und „sehr viel Glück gehabt“, dass es bei einer kleineren Rauchvergiftung geblieben sei.

Wie es zu dem Brand kam, bleibt bei der Verhandlung unklar. Der Angeklagte will zwischen Flexen und Tankaufbohren eine Pause gemacht haben. Geht man von der Verpuffung aus, die der Zeuge schilderte, muss wohl ein Funke in den Tank gelangt sein. Womöglich sorgte auch die heiße Achse für das Unglück – am Ende bleiben einerseits nur Vermutungen. Andererseits ist klar: Der Angeklagte hat erneut nicht richtig aufgepasst, die nächste fahrlässige Brandstiftung steht zur Verurteilung an.

Diesmal wird es mit 8100 Euro (180 Tagessätze zu je 45 Euro) richtig teuer. Immerhin scheint die Gefahr gebannt, dass bald wieder ein Schrottauto beim Zerlegen in Brand gerät: Der 26-Jährige hat seine Zelte im Landkreis abgebrochen und widmet sich auf Montage anderen Arbeiten.