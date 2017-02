Schreck vor "fürchterlichen Zahlen"

Wer am Dienstagabend bei der Bürgerversammlung in Birklingen in all die jungen Gesichter blickte, der bekam eine Ahnung vom Aufbruch, den der kleinste der sechs Iphöfer Stadtteile gerade erlebt. Vier Geburten im vergangenen Jahr – das ist in einem Örtchen mit 63 Einwohnern schon eine mittlere Bewegung. Es gab Zeiten, da schien dieser Weiler bei einem Tiefststand von 42 Bewohnern dem Untergang geweiht. Doch das ist lange her.

Alles hat seinen Preis

Heute wirkt Birklingen wie ein aufstrebender kleiner Hort. Die Weiden im See sind geschnitten, der Ortskern ist frisch herausgeputzt und das einst so löchrige Straßennetz Vergangenheit. Das alles hat seinen Preis, wie die 25 Anwesenden gerade wieder erfahren mussten. Den Ausbau ihrer Straßen müssen sie mitbezahlen – und weil wie in anderen Orten die Masse fehlt, auf die der Schuldenberg zu verteilen ist, türmt sich vor vielen Anwesenden die Beitragslast.



Selbst ein erfahrener Bürgermeister wie Josef Mend schien erschrocken vor den „fürchterlichen Zahlen“. Die magische Zahl, die bei seinem Besuch am Dienstag im Raum stand, war 19,76 Euro. Das ist jene Zahl, mit der die Stadt in Birklingen die Grundstücks- und Geschossflächen der Anwohner multipliziert, um die Beiträge zu bestimmen.

Sie ergibt sich aus der umgelegten Bausumme von etwa 330 000 Euro für die Iphöfer Straße, die Klostergasse und einen Parkplatz, und wird laut Verwaltung verteilt auf 22 Grundstücke.

„Wenn wir eine schnelle Nachricht verschicken wollen, nehmen wir wieder die Postkarte.“ Max Röll, Bürger Birklingens

In anderen Stadtteilen, in denen Straßen saniert wurden, liegt die Zahl niedriger: in Iphofen bei 11,32 Euro und in Hellmitzheim sogar bei 6,61 Euro. Deshalb will die Stadt nun „in vielen Einzelfällen“ einen öffentlichen Ausgleich prüfen, wie es in einem Papier heißt. Ein Ergebnis liegt laut Bürgermeister noch nicht vor und wird sich am gesetzlichen Rahmen orientieren müssen, der in solchen Fällen relativ eng ist.

Werben um Verständnis

Mend warb um Verständnis für die Position der Stadt, legte dar, dass die Erschließung eines neuen Bauplatzes den Bauherrn heute auch schon um die 50 Euro pro Quadratmeter koste. „Das ist doch was ganz anderes“, erwiderte Max Röll. „Als Bauherr kann ich mir das Baugebiet aussuchen. In dem Fall habt ihr uns ausgesucht: als Zahler.“ Mend machte klar, dass ein Bauplatz im Dorf nichts wert sei ohne ordentliche Erschließung. Nachdem Verwaltungschef Leo Eckert über das diffizile Berechnungsverfahren informiert hatte, kam weitere Kritik, diesmal von Gastwirt Johannes Schwab, der eine Art Gewerbezuschlag in den Beitragsbescheiden geißelte. „Ich tue was für Stadt und Tourismus, ich schaffe Arbeitsplätze – und dafür werde ich noch bestraft.“ Mend entgegnete, Schwabs Betrieb belaste die Straßen „unstreitig mehr“ als andere Anwesen.

Straßen gut, Internet schlecht

Während die Dorfstraßen mittlerweile also in einwandfreiem Zustand sind, präsentiert sich die Datenautobahn nach wie vor reichlich marode, was so gar nicht zum frischen Image passt. Seit Jahren kämpft der Stadtteil um den Anschluss ans schnelle Internet. Jetzt bahnt sich eine Lösung an: Alle 32 Anwesen im Dorf sollen vom neuesten Glasfaserstandard mit einer Übertragungsrate von bis zu 200 MB profitieren. Der Haken ist: Die Telekom kann sich dafür laut Vertrag bis zu 24 Monate Zeit lassen. „Wenn wir eine schnelle Nachricht verschicken wollen, nehmen wir wieder die Postkarte“, sagte Max Röll mit Galgenhumor. Johannes Schwab beklagte, dass es seit November Probleme mit dem Internet gebe.

Mends Einfluss begrenzt

Mend will die Telekom dazu bewegen, mit einem Ausbau in Birklingen möglichst rasch zu beginnen, aber er weiß, dass sein Einfluss begrenzt ist. Das gilt auch für ein anderes übergeordnetes Projekt – die Sanierung der Bundesstraße 286, die durch Birklingen geht und das Dorf in einen Ost- und einen Westteil schneidet. Große Löcher klaffen in der Fahrbahn, aber einen Ausbau hat das Staatliche Bauamt auch in diesem Jahr nicht vorgesehen.

„Ich frage mich, wie die Kurve das überleben soll“, sagte Mend, der die Situation für „absolut unbefriedigend“ hält.

Viele Lastwagen seien dort unterwegs, außerdem werde immer noch zu schnell gefahren. Die Anregung aus der Versammlung, an den Ortseingängen Vorkehrungen zur Beruhigung zu ergreifen, werde er dem Bauamt gerne vortragen, versprach Mend. Erfahrungsgemäß reagiere die Behörde aber in solchen Fällen eher zäh. „Wunderdinge dürfen Sie nicht erwarten.“ Noch ist nicht jeder vom Aufbruch in Birklingen erfasst.