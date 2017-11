Schrauben auf Straße gelegt

Zwei Jugendliche trieben am Donnerstagnachmittag großen Unfug mit Schrauben: Sie legten diese in Wiesentheid in der Balthasar-Neumann-Straße, Höhe Marienplatz, auf die Straße, sodass mehrere Fahrzeuge darüberfahren mussten, teilt die Polizei mit.

Autofahrer, die zum besagten Zeitpunkt die Balthasar-Neumann-Straße in Wiesentheid befuhren, und jetzt Beschädigungen durch eingefahrene Schrauben an den Reifen haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kitzingen unter in Verbindung zu setzen: Tel. (0 93 21)14 10.