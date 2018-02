Schotter „Richtung Main geschwommen“

Die Kraft des Wasser besang schon Franz Schubert in der Schönen Müllerin, wenn er Steine, „so schwer sie sind“, im Bach tanzen lässt. Die Kraft des Wasser spürten die Obernbreiter auch beim Versuch, den Mühlbach unterhalb des Karl-Ludwig-Wegs mit einem Damm zu stauen. Der dafür genutzte Schotter wurde schlicht weggespült und ist „Richtung Main geschwommen“, wie Bürgermeister Bernhard Brückner in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch gestand.

Schon lange ein Thema im Rat

Seit rund zwei Jahren ist der Karl-Ludwig-Weg in Obernbreit Thema im Gemeinderat. Die schmale Anliegerstraße, in der auch der Kindergarten liegt, steht oberhalb des Mühlbachs. Die Böschung zum Gewässer war unterspült, wie bei Rodungsarbeiten festgestellt wurde, die Standsicherheit der Straße nicht mehr gewährt. Gewichtsbegrenzungen waren eine der Beschränkungen, die erste Sicherheit gewähren sollte. Zudem mussten die Anwohner lange Zeit die Mülltonnen an den Abfuhrtagen an der Marktbreiter Straße abstellen.

Wegen der schwierigen Topografie und des sehr steilen Hangs zum Mühlbach war die Suche nach einer finanziell tragbaren Lösung nicht einfach. Rund 50 000 Euro lautete am Ende die Kostenschätzung für die Sanierung. Um diese Kosten so gering wie möglich zu halten, sollte die Gemeinde mit einigen Arbeiten in Vorleistung treten.

Sandsäcke statt Schotter

Neben der Rodung der Böschung war das unter anderem die Trockenlegung des Mühlbachs. Die kommt nun doch teurer, als geplant. Denn der erste Versuch, den Bach mit einem Damm für rund 2400 Euro zu stauen, scheiterte an der Kraft des Wassers. Zwar konnte Material im Wert von rund 800 Euro wieder aus dem Bach gebaggert werden – doch die erneute Stauung mit neuen, sandgefüllten Säcken und dem vorhandenen Material kostete weiteres Geld.

Zwischenzeitlich ist die Ausschreibung der Sanierungsarbeiten gelaufen und auch die vom Ingenieurbüro noch nicht geprüfte Submission erfolgt. Vorbehaltlich dieser Prüfung vergab das Ratsgremium den Auftrag an die Gollhofener Firma de Candido zum Angebotspreis von knapp 60 000 Euro. Die Auflage: Bei Sperrungen des Karl-Ludwig-Wegs sind die Anlieger drei Tage im Voraus zu informieren.