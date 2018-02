Schöne Aussichten

Mitte April gingen die Abbrucharbeiten in der einstigen Kitzinger Bürgerbräu, mitten im Stadtzentrum, los. Zunächst von Hand, später mit schweren Maschinen. Ende Mai wurde ein riesiger Bagger auf das Gelände gebracht – 45 Tonnen schwer, 24 Meter langer Greifarm. Der Abriss nahm deutliche Formen an. „Jetzt sind wir oberirdisch fertig“, sagt Jens Fiebig von der Eigentümerfamilie. Unterirdisch muss nur noch eine Verbindung zwischen den beiden Tiefgaragen, die auf dem Gelände entstehen, geschaffen werden. Der Rohbau kann beginnen.

Das Gelände hat sich komplett verändert. Von den drei alten Brauereigebäuden stehen nur noch zwei Fassaden. Das Amt für Denkmalschutz hat sich dafür ausgesprochen und bei Jens Fiebig offene Türen eingerannt. „Ich bin froh, wenn möglichst viel vom alten Ambiente erhalten werden kann“, sagt er. Der Charakter der alten Braugasse soll sich beispielsweise auch im neuen Gelände wiederfinden, die Größe der neuen Häuser richtet sich nach den alten Dimensionen und einige Elemente, die Fiebig seit seiner Kindheit kennt, will er auf jeden Fall erhalten: Die gusseisernen Säulen, eine Glaswand, einen Fassboden und natürlich den Renaissancehof. Wie genau dieser Bereich, der an die Obere Kirchgasse angrenzt, genutzt wird, ist eine der wenigen noch offenen Fragen. „Das werden wir beizeiten klären“, ist Fiebig zuversichtlich.

Es ragen nur noch die beiden alten Hausfassaden aus dem Gelände hervor. Der Rest der Gebäude ist abgebrochen. „Ohne allzu großen Lärm oder Dreck verursacht zu haben“, freut sich Fiebig. Die guten Beziehungen zu den Nachbarn sind ihm hörbar wichtig. Den Bauzaun haben Arbeiter während der Abrissarbeiten zusätzlich mit Teppichen verhangen, damit die Geschäftsinhaber und Kunden in der Herrnstraße und Oberen Kirchgasse nicht mit zu viel Staub belästigt werden.

Vor kurzem haben die Abbruchfirmen das Feld geräumt, die Rohbaufirmen übernehmen. In den nächsten Wochen wird die Tiefgarage mit insgesamt 38 Parkplätzen sowie Kellerräumen fertiggestellt. „Das hat Priorität und zwar ganz bewusst“, erklärt Fiebig. „Damit die Handwerker einen Stellplatz haben, wenn sie zur Arbeit kommen.“ Fiebig weiß um die schwierige Parkplatzsituation in Kitzingen. Der Bau soll die Probleme nicht noch weiter verschärfen. Die weiteren Arbeiten sind durchgetaktet und können eigentlich nur noch durch eine besonders gravierende Schlechtwetterphase verzögert werden. Im nächsten Schritt werden alle Versorgungsleitungen verlegt, dann können die Häuser nach und nach hochgezogen werden.

Viele Jahre lang ist in der Stadt über die Zukunft des Geländes diskutiert und spekuliert worden. Anfang 2014 hat die Eigentümerfamilie eine Partnerschaft mit der aaa Real Estate AG von Erik Koller gegründet. Es entstand die Kitzinger Brauhöfe GmbH und Co. KG. Und es entstand nach und nach ein anspruchsvolles und forderndes Projekt. „Das ist sicher diejenige Aufgabe, die am meisten Spaß macht“, sagt Koller, der mit seiner Firma in den letzten 15 Jahren 35 Einzelbaumaßnahmen mit mehr als 450 Wohnungen in Südbayern errichtet hat. „Es ist aufgrund der Lage keine einfache Aufgabe, aber die Neubauten werden sich wunderbar in die Umgebung einfügen“, prophezeit er.

Nach und nach entstehen vier Häuser mit insgesamt 38 Wohnungen. Jede ist individuell geschnitten. Von der Zweizimmerwohnung mit rund 70 Quadratmetern Wohnfläche und Gartengrundstück bis hin zur Dachgeschosswohnung mit rund 100 Quadratmetern und Dachterrasse reicht das Angebot. Die Preise variieren von 2600 Euro pro Quadratmeter bis 3400 Euro.

Seit etwa fünf Monaten stehen die Wohnungen zum Verkauf. Mehr als die Hälfte ist schon weg. Von den Dachgeschosswohnungen gibt es beispielsweise nur noch zwei. Fiebig und Koller sind sicher, dass spätestens bis zur Fertigstellung des ersten Hauses alle Wohnungen verkauft sein werden. „Die Nachfrage nach Immobilien ist konstant hoch“, sagt Koller. Interessenten werden sowohl übers Internet als auch über Zeitungsannoncen auf das Projekt aufmerksam. Koller hat aber auch eine Kitzinger Besonderheit ausgemacht. Viele Passanten werfen einen Blick auf die Baustelle, informieren sich über die Wohnungen und überlegen dann, ob sie es finanzieren können. „In Würzburg wird dagegen mit einem fertigen Finanzierungskonzept gezielt nach Wohnraum gesucht.“

„Die meisten Käufer gehören zur Altersgruppe 50 plus“, berichtet Fiebig. Einige Kapitalanleger sind dabei, aber vorwiegend Selbstnutzer, die sich eine zentrumsnahe Wohnung für den Lebensabend sichern wollen. Aufzug in allen Häusern, Barrierefreiheit und kurze Wege in die Innenstadt sind überzeugende Argumente – selbst für zwei Käufer aus dem Münchner Raum. „Die meisten Anfragen hatten wir allerdings aus der Umgebung“, sagt Fiebig. Im Dezember 2017 sollen die ersten Wohnungen bezugsfertig sein. „Wir können diesen Zeitpunkt noch nicht garantieren, sind aber sehr guter Dinge, dass es klappt“, sagt Koller. Das Gesamtprojekt soll im April 2018 abgeschlossen sein. Wer sich selbst ein Bild machen will, ist am Etwashäuser Kirchweihsonntag, 16. Oktober, von 13 bis 17 Uhr zum Tag der offenen Baustelle eingeladen.