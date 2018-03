Schneider folgt auf Schneider

Seit dem Jahr 1986 fungierte der Hellmitzheimer Wolfgang Schneider als Bezirksposaunenchorleiter im unteren Bezirk des evangelischen Dekanats Markt Einersheim. Der Name Schneider bleibt der Funktion des Bezirksposaunenchorleiters auch in Zukunft erhalten, auch wenn sich jetzt ein Stabwechsel in diesem Ehrenamt vollzog.

Denn sein Sohn Sebastian Schneider folgte seinem Vater jetzt nach. Landesposaunenchorleiter Ralf Tochtermann und der stellvertretende Landesposaunenobmann Erich Eyßelein waren eigens zu einem Festgottesdienst gekommen, in dem Dekan Ivo Huber den neuen Bezirksposaunenchorleiter Sebastian Schneider segnete.

Damit folgte der 31-Jährige zum zweiten Mal seinem Vater nach. Wolfgang Schneider war von 1984 bis 2014 Hellmitzheimer Posaunenchorleiter, ehe ihm sein Sohn nachfolgte. 1986 war Wolfgang Schneider zum Bezirksposaunenchorleiter aufgestiegen und nach jetzt 32 Jahren übergab er den Dirigentenstab erneut an seinen Sohn.

Ivo Huber zeichnete die Tätigkeit Wolfgang Schneiders nach und bescheinigte ihm, die zehn Posaunenchöre in seinem Zuständigkeitsbereich auf ein überdurchschnittliches Niveau geführt zu haben. Der 67-Jährige habe bisweilen auch als Dirigent in Mönchsondheim eine Weile ausgeholfen und sich große Verdienste bei der Ausbildung von Jungbläsern erworben. Die Bezirksposaunenchor-Konzerte in Iphofen und die Bezirksposaunenchortage in Markt Einersheim habe er immer bestens organisiert.

Ivo Huber attestierte Wolfgang Schneider, über Jahrzehnte hinweg mit Leidenschaft die Herausforderungen angenommen zu haben. Wie sein Vater auch, begann Sebastian Schneider schon als Kind mit dem Musizieren und zählte zum Gründungsmitglied der Jugend-Elitegruppe des Verbandes der evangelischen Posaunenchöre. Er habe beste Verbindungen zum Landesposaunenchorverband und bringe die nötige Kompetenzen mit, wie ihm Ivo Huber attestierte. Die Familie Schneider habe schon lange die Kraft und Musikalität der innen unterstellten Posaunenchöre gefördert. Ivo Huber wünschte Wolfgang Schneider noch viele Jahre Spaß am Musizieren in der zweiten Reihe oder einfach Zuhören, was sein Sohn und seine lange betreuten Ensembles zu Gehör bringen.

Der Dekan machte die „grandiose Geschichte“ der „Posaunen von Jericho“ zum Thema seiner Predigt. Denn erstens hätten die damaligen Instrumente und Kriegsgeschrei die mauern Jerichos zum Einstürzen gebracht und zweitens sei es damals eine Sache der Führung gewesen, wie Moses die Israeliten einst aus Ägypten durch die Wüste ins gelobte Land geführt habe. Er verglich Sebastian Schneider mit dem Josua, der die Israeliten im Empfang und das gelobte Land fest im Blick gehabt habe. Ivo Huber bescheinigte Sebastian die Fähigkeit, die musikalischen Gaben der Musiker im unteren Posaunenchorbezirk zu fördern und damit festliches Anlässe und Gottesdienste zu gestalten.

Dem Festgottesdienst gab der Bezirksposaunenchor unter der Leitung des Landesposaunenchorleiter Ralf Tochtermann und Bezirkskantorin Marianna Schmidt einen schönen Rahmen und zum Abschluss glänzte das Ensemble sogar mit einem fetzigen Stück. Den Gottesdienst gestalteten der Dekan und Hellmitzheims Pfarrerin Christine Kern im Wechsel. Bei den Fürbitten zur Einführung von Sebastian Schneider beteiligten sich noch der stellvertretende Landesposaunenobmann und Pfarrer Prichsenstadts, Erich Eyßelein, sowie die Lektorin Elvira Weigand und Bezirksposaunenobmann Günter Ernst. Markt Einersheims Bürgermeister Herbert Volkamer spielte als Trompeter Mitglied im Bezirksposaunenchor mit und lud die Anwesenden hernach zu einem Empfang in den Rathaussaal ein.