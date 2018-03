Schmusekater

1 / 1

Foto: Foto: KARL GATTENLÖHNER

Leo ist ein sehr verschmuster, anhänglicher Kater. Er ist ein Jahr alt und kastriert. Da er sich sowohl mit anderen Katzen als auch mit Kindern gut versteht, ist er perfekt für Familien geeignet. Leo ist ein Freigänger, fühlt sich also sowohl in einer Wohnung als auch in der freien Natur oder dem heimischen Garten wohl. Wer mehr über Leo erfahren möchte, erreicht das Tierheim unter Tel. (0 93 21) 50 63 oder unter www.tierheim-kitzingen.de