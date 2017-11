Schlossgasse geht in die nächste Runde

Die Neugestaltung der Schlossgasse in der historischen Altstadt von Prichsenstadt hat die nächste Hürde genommen. In seiner jüngsten Sitzung stimmte der Rat einstimmig dem Ausbauplan des Planungsbüros Valentin Maier zu.

Muschelkalk dominiert

Georg Schreiber vom Planungsbüro hatte alle Einwände mit in die Planung aufgenommen, so dass sich der Diskussionsbedarf in Grenzen hielt. Demnach wird die Straße weitestgehend in Muschelkalk gehalten, an den Rändern werden die erhaltenen Pflastersteine eingebaut. Die Fahrbahn wird 5,50 Meter breit werden, die Gehwege sind höhengleich und lediglich optisch von der Fahrbahn getrennt.

Gesamtkosten

Die Entwässerungsrinne wird auf der Seite mit den Wohnhäusern entstehen, also rechts in Blickrichtung von der Schulinstraße auf den Freihof. Das natürliche Gefälle soll ein wenig abgemildert werden, da die Straße schon einen leichten Auf-und-Ab-Eindruck macht. Die Gesamtkosten bezifferte Schreiber mit 246 000 Euro, wobei auf den eigentlichen Straßenbelag 145 000 Euro entfallen. Sämtliche vorliegende Gutachten hinsichtlich des Untergrundes seien mit eingearbeitet worden, versicherte Schreiber. Nicht geplant sind Neuanpflanzungen von Bäumen oder Sträuchern, die diese enge Straße noch weiter verengen würden, beantwortete Schreiber die Frage von Helmut Hümmer.

Die bestehenden Weinstockreben dürfen bleiben und erhalten eine eigene Umrahmung mit Steinen. Auch die Pflanzkübel der Bewohner dürfen nicht nur stehen bleiben, sie sollen es nach dem Willen des Rates auch zur optischen Aufbesserung.

Nachtwächtertreffen 2019

Im Juli hatte sich Prichsenstadt als Austragungsort für das alljährliche Treffen der europäischen Nachtwächter- und Türmerzunft im Jahr 2019 beworben. Nun ist die Antwort eingetroffen, die Bürgermeister René Schlehr verkündete: die Stadt hat den Zuschlag bekommen, und am Himmelfahrtstag 2019 treffen sich geschätzt 110 Nachtwächter und Türmer sowie an die 70 Begleitpersonen in Prichsenstadt. Bei dieser Gelegenheit feiert die Stadt auch das 30-jährige Dienstjubiläum ihres Nachtwächters Hermann Schlossnagel. Tourismusbeauftragte Simone Geißel hat mit der Planung bereits begonnen und einen Großteil der Gäste schon untergebracht, sagte der Bürgermeister. Das Treffen beginnt mit einem gemütlichen Beisammensein, Freitag und Samstag stehen Ausflüge in die Umgebung, Besichtigungen im Gastgeberort oder auch Freizeit auf dem Programm. An einem Nachmittag oder Abend finden Auftritte und Vorstellungen der Nachtwächter und Türmer statt.

„Wir könnten uns auch Gedanken über einen Festzug machen“, hatte Schlehr im Juli angeregt. Die Gesamtkosten liegen bei gut 20 000 Euro, von denen die Stadt nach Abzug der Sponsorengelder an die 2000 Euro selbst zahlen wird.

Weitere Themen der Sitzung

Die Kinderweihnacht 2016, veranstaltet von den Gewerbetreibenden, war ein so großer Erfolg, dass sie auch im Jubiläumsjahr „650 Jahre Stadtrecht 2017“ gefeiert wird, und zwar am 2. Dezember von 15 bis 19.30 Uhr. Das selbst war nicht das Thema der Sitzung, sondern die dafür notwendige Sperrung eines Teils der Altstadt. Vom Westtor bis zum Ende der Schulinstraße wird die Stadt von allen Zufahrtsseiten zwischen 15 und 20 Uhr gesperrt sein, mit Ausnahme für den Anliegerverkehr. Und weil diese zweite Kinderweihnacht noch lange nicht die letzte gewesen sein soll, trafen die Räte diesen Beschluss bis auf Widerruf auch für die Folgejahre.

Der Rat arbeitete sich auch durch das Jahresergebnis der Hospitalstiftung Prichsenstadt des Jahres 2015. Die schließt in Summe mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 118 445 Euro ab. Während der Rechnungsprüfung gab Kämmerer Marco Kölln Auskunft, so dass der Rat einstimmig das Jahresergebnis absegnete. Bürgermeister René Schlehr war, da er und seine Verwaltung entlastet werden sollten, von Beratung und Beschluss ausgeschlossen, der zweite Bürgermeister Alfons Saugel übernahm diesen Teil.

Weil dem Ratsmitglied Fabian Uhl das Ergebnis der Prüfung für das Jahr 2015 versehentlich nicht zugestellt worden war, verschob der Rat diesen Tagesordnungspunkt in die Dezember-Sitzung.