MARKTBREIT vor 2 Stunden

Schloss geknackt und Rad entwendet

Am Sonntagvormittag hatte ein 16-jähriger Schüler sein schwarzes Rennrad der Marke Da Vinci am Fahrradabstellplatz des Gymnasiums Marktbreit in der Obernbreiter Straße abgestellt und mit einem Drahtseilschloss gegen Diebstahl gesichert. Als er am Nachmittag zurückkam, hatte ein unbekannter Täter das Schloss durchtrennt und das laut Polizeibericht 300 Euro teure Fahrrad entwendet.