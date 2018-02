Schließung des Maintors führt zum Umsatzeinbußen

Die Schließung des Maintors in Marktbreit wegen Bauarbeiten an einem nahegelegenen Anwesen hat sich, so Bürgermeister Erich Hegwein in der Stadtratssitzung, als problematisch erwiesen. Zwar wird von einigen Marktbreitern gefordert, das Tor an Wochenenden grundsätzlich für den Verkehr zu sperren. Doch bereits bei der kurzfristigen Schließung hatten etliche Geschäfte in der Nähe über massive Umsatzeinbußen geklagt.

Zu viele Abweichungen vom Bebauungsplan

Nachdem ein Bauvorhaben in der Neubaustraße in Marktbreit für zwei Wohnhäuser mit je sieben Wohneinheiten wie berichtet vom Bauausschuss wegen zu vieler Abweichungen vom Bebauungsplan abgelehnt wurde, scheiterte nun auch ein überarbeiteter Nachfolgeantrag in der Stadtratssitzung. Neben etlicher Abweichungen vom Bebauungsplan ist es auch die Größe des Bauvorhabens an „exponierter Stelle“, die den Räten nicht gefällt. Genehmigungsbehörde ist allerdings das Landratsamt, bei dem nun die Entscheidung liegt.

Aus einer Grünfläche im Bereich des Bebauungsplans Mühlsteige könnte ein Baugrundstück werden. Allerdings handelt es sich dabei ursprünglich um eine Ausgleichsfläche. Sollte dort gebaut werden dürfen, muss der Bebauungsplan geändert und eine andere Ausgleichsfläche geschaffen werden. Davon habe die Stadt genügend, so Bürgermeister Hegwein. Widerspruch gab es von Heinz Galuschka, der die „grüne Lunge“ im Baugebiet gerne erhalten möchte. Die Ratsmehrheit folgte aber dem Gedanken der „Verdichtung“ und stimmte dem Verfahren zur Änderung des Bebauungsplans zu.

Positive Bilanz des Museums

Rund 6200 Besucher registrierte das Museum im Malerwinkel im vergangenen Jahr mit seinen vielfältigen Aktionen, der Sonderausstellung zu Afrika und dem musealen Weihnachtsmarkt. Das geht aus dem Rechenschaftsbericht von Leiterin Simone Michel-von Dungern hervor, der dem Stadtrat vorgelegt wurde. Für das laufende Jahr ist neben dem Weihnachtsmarkt und der Beteiligung am Ferienpass die Sonderschau „Aufgemischt: Römerkabinett 2018“ vom 22. März bis 4. November geplant.

Nicht so einfach, wie anfangs gedacht, ist die Einrichtung von öffentlichen WLAN-Hotspots in der Stadt, wie Hegwein auf Nachfrage erläuterte. Hier müsse von Seiten der Staatsregierung noch nachgelegt werden.