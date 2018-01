Schleichweg wird zur Einbahnstraße

Wenn im Februar in Gerlachshausen die Bagger zur Sanierung der Kanäle anrollen und die Ortsdurchfahrt gesperrt wird, wird der Ägidiusweg am nördlichen Ortsrand zur Einbahnstraße.

Mehrheitlich stimmten die Mitglieder des Schwarzacher Gemeinderats in ihrer Sitzung am Dienstag für die Richtungsvorgabe auf dem Schleichweg für die Dauer der Vollsperrung. Wegen der Witterung rechnet Bürgermeister Volker Schmitt mit dem Beginn der Bauarbeiten an den Abwasserleitungen schon Anfang Februar.

Zwei bis drei Monate lang ist dann kein Durchkommen mehr durch den Ort. Der Ägidiusweg dient als Ausweichmöglichkeit, aber nur in eine Richtung und zwar ortsauswärts.

Aktuell ist der Ägidiusweg mit „Durchfahrt verboten“ mit dem Hinweis „Anlieger frei“ beschildert. „Der Weg wird von vielen Verkehrsteilnehmern genutzt, die nicht Anlieger sind“, sagte das Gemeindeoberhaupt. Durch erheblichen Begegnungsverkehr wurden die Grünstreifen unmittelbar neben dem Weg in jüngster Vergangenheit stark in Mitleidenschaft gezogen.

Während der Vollsperrung für den Neubau der Bushaltestelle in der Schweinfurter Straße im November und Dezember 2017 wurde der Ägidiusweg noch stärker als bisher als Schleichweg genutzt. Nach Ende der Vollsperrung in der Schweinfurter Straße ließ die Gemeindeverwaltung das Verkehrsaufkommen auf dem Schleichweg erfassen.

49 Fahrzeuge befuhren den Ägidiusweg pro Tag in Fahrtrichtung Dimbacher Straße. Die Gegenrichtung wurde nicht erfasst. Die Durchschnittsgeschwindigkeit betrug laut Schmitt 35 Stundenkilometer.

Der Bürgermeister erinnerte an die impulsiven Diskussionen in der jüngsten Bürgerversammlung über den Ägidiusweg, der unter anderem auch als Abkürzung zum Egbert-Gymnasium Münsterschwarzach genutzt wird. Bei dem Bürgertreff wurden Vorschläge zur Lösung des Problems gemacht, die von Straßenschwellen über Poller bis zur Beschilderung einer Einbahnstraße reichten. Zwischenzeitlich hatte der Bürgermeister mit den Verantwortlichen der Feuerwehr und Landwirten gesprochen. Diese hätten sich, so Schmitt, mit einer Einbahnstraßenregelung einverstanden erklärt, mit Pollern und Schwellen allerdings nicht.

Die Diskussionen im Ratsgremium zeigten, dass das seit Jahren bestehende Verkehrsproblem am Ägidiusweg nicht einfach zu lösen ist. Willi Priester sprach sich für eine Einbahnstraße ortsauswärts aus. Als problematisch sah Heiko Bonsack die Einbahnregelung mit Blick auf ausrückende Einsatzkräfte der Feuerwehr.

Die Zufahrt zum Feuerwehrhaus führt über den Ägidiusweg. Thomas Weckert meinte, dass eine Einbahnstraße nicht mit den Interessen der Landwirte vereinbar sei. Auch Maria Fieber und Peter Kuhn äußerten sich als „keine Freunde einer Einbahnstraße“.

Eine ideale Lösung „gab es bisher nicht und wird es nicht geben“, meinte Georg Ruhsert. Letztlich pflichtete die Mehrheit im Rat dem Vorschlag Johanna Sendners bei, zumindest für die Zeit der Vollsperrung im Ort den Ägidiusweg zur Einbahnstraße zu machen. Maria Fieber wollte schließlich wissen, wer die zusammengefahrenen Bankette am Ägidiusweg bezahlen muss. Bürgermeister Schmitt gab eine unmissverständliche Antwort: „Die Gemeinde“.

Weitere Themen im Gemeinderat:

Bei der Realisierung des Baugebiets Gerlachshausen Südwest muss ein Gehweg entlang der Schweinfurter Straße (Kreisstraße KT 11) errichtet werden. Das Gremium stimmte dem Abschluss einer Vereinbarung über den Neubau des Gehwegs und eines gemeinsamen Mischwasserkanals mit dem Landkreis Kitzingen zu.

Um den Hochwasserschutz zu verbessern, beschloss der Gemeinderat die Durchführung eines Hochwasseraudits durch die Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (DWA). Dabei werden die Stärken und Schwächen der kommunalen Vorsorge überprüft. Es fallen Kosten von 3125 Euro an.

Das Jugendzeltlager der Feuerwehren des Landkreises Kitzingen (2. bis 5. August) kann heuer wieder am LZR-See bei Hörblach stattfinden. Das Ratsgremium befürwortete den Antrag des Leiters der Jugendwehren im Landkreis Thomas Grimmer. Das Zeltlager des Feuerwehrnachwuchses fand 2017 erstmals am Ortsrand von Hörblach statt.