ABTSWIND vor 1 Stunde

Schlechte Sicht durch beschlagene Scheibe

Am Montagmorgen fuhr ein 22-jähriger Autofahrer auf der Kreisstraße von Abtswind kommend in Richtung Rehweiler. Kurz nach dem Ortschild geriet er laut Polizeibericht auf die Gegenfahrbahn und streifte ein entgegenkommendes landwirtschaftliches Fahrzeuggespann. Ursache dürfte wohl die beschlagene Frontscheibe an seinem Auto gewesen sein. Schaden laut Polizeibericht: 4500 Euro.