Schlappohren ohne Namen

Noch haben unsere Tiere der Woche keine Namen – den darf der zukünftige Besitzer aussuchen. Bis der sich meldet, leben die beiden Zwergwidder-Weibchen im Tierheim Kitzingen. Unbekümmert knabbern sie dort in ihrem Käfig an Karotten und mampfen Salat. Die beiden Schwestern sind drei Jahre alt und werden nur gemeinsam vermittelt. „Außerdem sind sie sie die Wohnung gewöhnt und nichts für draußen“, sagt Angela Drabant, die Leiterin des Tierheims. Wer sich vorstellen könnte, die beiden aufzunehmen, kann sich unter Tel. (0 93 21) 50 63 an das Tierheim wenden. Informationen gibt es außerdem auf der Homepage des Tierheims, www.tierheim-kitzingen.de .