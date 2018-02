1 / 1

Foto: Foto: Daniel Peter

Sie haben eine lose Zunge und schrecken nicht davor zurück, Klartext zu reden. Deshalb hat die Kitzinger Karnevalsgesellschaft (KiKaG) bereits die Politiker (vorne von links) Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, Wolfgang Kubicki und Wolfgang Bosbach mit dem Schlappmaul-Orden ausgezeichnet. Bei der 66. KiKaG-Sitzung am Rosenmontag in Kitzingen ging diese Auszeichnung an Landtagspräsidentin Barbara Stamm (Mitte).