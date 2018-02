Schlappmaulorden für Stamms lose Zunge

Die Kitzinger Karnevalsgesellschaft (KiKaG) schätzt Mitmenschen, die eine lose Zunge führen und nicht davor zurückschrecken, Klartext zu reden. Wenn so ein "Schlappmaul" seine Botschaft dann auch noch humorvoll verpackt, gibt es mit etwas Glück sogar einen Orden dafür.

Ehemalige Ordensträger ebenfalls dabei

Am Rosenmontag vergab die KiKaG den Schlappmaul-Orden 2018 an die bayerische Landtagspräsidentin Barbara Stamm aus Würzburg. Sie ist den Fasenachtern in Unterfranken besonders verbunden und Dauergast bei der Veitshöchheimer Fernseh-Prunksitzung "Fastnacht in Franken" . Dieses Jahr musste Stamm wegen der Koalitionsverhandlungen in Berlin bei der TV-Übertragung passen . Umso mehr freuen sich die Kitzinger Narren, dass Stamm im Jubiläumsjahr der KiKaG, die heuer 66-jähriges Bestehen feiert, nicht nur der Ordensverleihung zugestimmt hatte , sondern auch zur Übergabe nach Kitzingen kam.

Dort befand sie sich in illustrer Runde, denn zum Jubiläum kamen auch Ordensträger der vergangenen Jahre wie die Politiker Wolfgang Kubicki , Sabine Leutheusser-Schnarrenberger und Wolfgang Bosbach sowie der Kabarettist Michl Müller.

Ausführliche Berichte der Verleihung sowie der Prunksitzung folgen am Dienstag.