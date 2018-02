Schlagkräftige Wehr rückte fünfmal aus

Fünfmal musste die Feuerwehr Gerlachshausen im vergangenen Jahr ausrücken. Ein Flächenbrand, zwei Verkehrsunfälle und zwei Einsätze wegen auslaufendem Motoröl waren die Gründe. In der Generalversammlung am Samstagabend zogen die Floriansjünger eine positive Bilanz ihrer Arbeit. Im Mittelpunkt standen die Ehrungen aktiver und langjähriger Kameraden.

Derrer und Felix ausgezeichnet

Mit Martin Derrer und Michael Felix zeichnete Kreisbrandmeister (KBM) Christoph Dülch zwei Feuerwehrmänner für 25 Jahre aktive Dienstzeit mit dem Feuerwehrehrenzeichen in Silber aus. Auch Kommandantin Annette Hillenbrand dankte den beiden Aktiven für ihren vorbildlichen Einsatz. Mehrere Vereinsmitglieder feierten Jubiläum und erhielten für ihre Treue Ehrenurkunden. 65 Jahre sind Georg Hornung und Robert Kuhn dabei. Vor 60 Jahren traten Werner Felix, Oswald Köberlein und Michael Vogel der Gemeinschaft bei. 40 Jahre gehören Erich und Karl Kuhn zur Wehr, 30 Jahre Wolfgang Schmieg sowie 25 Jahre Michael Felix, Gabi Müller, Thomas Link und Andreas Wenkheimer.

In ihrem Tätigkeitsbericht bezifferte die Kommandantin den Mitgliederstand der aktiven Wehr auf 20 Männer und sechs Frauen. Sie absolvierten fünf örtliche Übungen. Die Atemschutzgeräteträger nahmen an einer Unterweisung in Stadtschwarzach teil. Den mobilen Rauchverschluss gab es Anfang März von der Versicherungskammer Bayern. Die Maschinisten Martin Derrer und Edwin Hillenbrand absolvierten ein Fahrsicherheitstraining für Einsatzfahrzeuge an der ADAC-Teststrecke in Schlüsselfeld. Nach erfolgreichen Lehrgängen ist Martin Derrer nun ausgebildeter Gruppenführer und Edwin Hillenbrand Gerätewart mit Ausbildung durch die Feuerwehrschule. Auf der Agenda der Wehr standen ferner Verkehrsregelungen sowie Schulungen. Mit Blick nach vorne wünschte sich die Kommandantin „eine rege Beteiligung an den Aktivitäten“.

Viele gesellige Veranstaltungen

Als Vereinsvorsitzende skizzierte Hillenbrand dann die geselligen Unternehmungen im Verein, dem momentan 129 Mitglieder angehören. Darunter sind fünf Jugendliche und drei Kinder. Sie erinnerte an das Maibaumfest, die Altarweihe und die Fronleichnamsprozession. Das Sommerfest im August sei ein Erfolg gewesen, sagte die Vorsitzende. Den Helfern sagte sie „Vergelt's Gott“. Im Oktober wurde eine neue Heizung im Feuerwehrhaus eingebaut. Auch anderen Vereinen und Gruppen im Dorf, die den Gemeinschaftsraum nutzen, leiste die Heizung gute Dienste.

Bei der geplanten 1100-Jahrfeier von Gerlachshausen am Sonntag, 7. Oktober, stellt die Wehr ihre Zelte zur Verfügung und teilt das Essen mit aus. Weitere Berichte servierten Schriftführerin Gerlinde Hillenbrand, Jugendwart Daniel Schömig und Kassier Brigitte Hornung. Bürgermeister Volker Schmitt dankte den Aktiven für die geleistete Arbeit. Die Feuerwehren seien unverzichtbare Bestandteile des Sicherheitskonzepts in der Gemeinde, „aber auch Kulturträger in den Dörfern“. KBM Dülch attestierte Gerlachshausen eine „schlagkräftige Feuerwehrmannschaft“, die bei Unfällen auf der Staatsstraße 2271, der Umgehung, immer mehr Einsätze habe.