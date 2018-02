Scheibe und Auto beschädigt

Windschutzscheibe durch Steine beschädigt

Am Montagvormittag fuhr ein 32-Jähriger mit seinem blauen VW von Volkach in Richtung Kitzingen. Bei Schwarzach kam ihm laut Polizei ein weißer Lkw entgegen, der Erde und Steine geladen hatte. Mehrere kleine Steine fielen von der Ladefläche des Lkw und beschädigten den VW, der Lkw-Fahrer fuhr weiter. Schaden am Pkw: 800 Euro.

Hinweise erbittet die Polizei Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 14 10.

Hoher Schaden nach Auffahrunfall

In der Hauptstraße in Großlangheim musste am Montag eine 32-Jährige verkehrsbedingt anhalten. Eine nachfolgende Frau erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Toyota auf. Schaden laut Polizei: 3000 Euro.