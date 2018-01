Wie der Polizei erst jetzt mitgeteilt wurde, traten im Laufe des vergangenen Wochenendes Unbekannte eine Scheibe am Bauhof in Kitzingen ein.

Dabei hat laut Polizeibericht ein Unbekannter an der Tür zur Kitzinger Tafel in der Äußeren Sulzfelder Straße in Kitzingen die Plexiglasscheibe vermutlich mit dem Fuß eingetreten. Der Schaden beläuft sich laut Polizeibericht auf 300 Euro.

Hinweise an die Polizei Kitzingen, Tel. (0 93 21) 14 10.