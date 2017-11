Schaum-Pilze beim Wachsen beobachtet

Die Schranke an der Fehrer-Pforte ließ sie anstandslos passieren: 24 kleine Fehrianer. Die Eintrittskarte in das Kitzinger Unternehmen: Ihre Anmeldung zum Kids-Day am schulfreien Buß- und Bettag.

Laut Fehrer-Mitteilung müsste berufstätige Eltern an diesem Tag einen arbeitsfreien Tag einlegen. Um das zu vermeiden, gibt es in der Kitzinger Firma den Kids Club. Fehrer-Mitarbeiter mit Grundschulkindern nehmen an diesem schulfreien Tag ihre Kinder einfach mit zur Arbeit. Hier erwartet den Nachwuchs ein abwechslungsreiches Programm.

Den Arbeitsplatz von Papa inspizieren, die Arbeitskollegen von Mama kennenlernen – all dies konnten die Besucher vom Kids-Club. Wo sonst das Werktor zu bleibt, am Buß- und Bettag waren die Pforten für die Kleinen offen. Die Eltern freute es, die Kinder noch viel mehr. Überhaupt war das Interesse am Firmengeschehen groß: Der Schaumpilz-Versuch, bei dem sich zwei Chemikalien miteinander verbinden und zu einem Schaumpilz aufsteigen, war der Hit. Eine Produktionsanlage in Aktion zu beobachten – für die Kinder aufregend.

Ein Dauerbrenner beim Kids-Day war auch in diesem Jahr das Aktionsprogramm der Werkfeuerwehr. Für die kleinen Besucher ging es mit Blaulicht durch das Firmengelände, sie beobachteten einen Atemschutzträger bei der Arbeit, durften löschen und auch mal eine Schutzhelm anprobieren. Explodierende Airbags beobachteten die kleinen Besucher aus gebührendem Abstand.

Zum Rundum-Verwöhnprogramm der Mitarbeiterkinder gehörte auch die Verpflegung. Frühstück und Mittagessen gab es im Betriebsrestaurant.