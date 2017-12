„Es ist mir eine Ehre, heute fünf langjährige Mitglieder auszeichnen zu dürfen“, sagte Walter Loschky, Vorsitzender des Automobilclubs (AMC) Kitzingen, als er zum Höhepunkt der Weihnachtsfeier schritt. Loschky verlieh Herbert Thömmes nach 60 Jahren sowie Erich Kiefer, Dieter Kleine und Fritz Reinisch nach jeweils 50 Jahren Vereinstreue Ehrennadeln des ADAC. Der Vorsitzende machte deutlich, dass solch treue Mitglieder das Rückgrat des Vereine AMC Kitzingen wie auch des ADAC seien.

„Ich schätze unseren sehr engagierten Mitstreiter Hans Piller sehr“, erklärte der Vorsitzende, als er eine Laudatio auf Piller startete. Denn er sei immer in vorderster Front dabei und fungiert seit 40 Jahren als Schatzmeister des Clubs. Der verstorbene Ex-Vorsitzende Heinz Behnke habe einst einmal gesagt: „Hans, bei Deiner Genauigkeit und Zuverlässigkeit musst du unser Schatzmeister auf Lebenszeit bleiben.“ Diesem Satz sei nichts hinzuzufügen.

Da Hans Piller schon alle möglichen Ehrungen erhalten habe, beschenkte der Vorsitzende den passionierten Skifahrer mit einem Gutschein für die Zillertal-Arena.

Walter Loschky blickte im Clublokal Esbach-Hof auf ein ereignisreiches Jahr zurück, in dem die Motorsportler zahlreiche Erfolge errungen hatten (wir berichteten). Sehr aktiv sei die Riege der Oldtimerfreunde gewesen und der Marktbreiter Rudolf Spörer hält die Fahnen des AMC seit ein paar Jahren sogar in der B-Nationalmannschaft der Fahrer von sehr betagten Motorrädern hoch.

Die neueste Veranstaltung des ADAC-Ortsclubs ist die Main-Motor-Classics, die unter der Regie des Vizevorsitzenden Rainer Gutzeit heuer zum zweiten Mal erfolgreich über die Bühne ging. „Ein Event dieser Größe zu veranstalten, erfordert viel Fachwissen und Engagement“, lobte Walter Loschky seinen Stellvertreter.

Daneben organisierte Hans-Rainer Kienberger wieder sein großes Oldtimertreffen in der Eherieder Mühle, es gab die Maiblütensuchfahrt, monatliche Clubtreffen, eine Seniorenausfahrt und Ausflüge in ein Oldtimermuseum in Thalmässing und ins Zillertal.

York Falkenberg und Hugo Brennfleck zeichneten für fünf Ausfahrten in der fränkischen Heimat verantwortlich und auch zum Tag der Franken in Kitzingen leistete der Club mit einer Fahrzeugparade einen Beitrag. Zusammen mit Lothar Pfeuffer richtete der AMC eine Veranstaltung zum Thema „Mythen der Elektromobilität“ aus, mit Marktbreits Altbürgermeister Walter Härtlein unternahmen die Mitglieder einen Stadtführung in Marktbreit und Härtlein organisierte das Oldtimertreffen zur Marktbreiter Kirchweih.

Walter Loschky würdigte alle Vorstandskollegen und engagierten Mitglieder sowie Gönner wie Eckhard Himmel, die dazu beitrugen das Vereinsleben sehr lebendig zu gestalten. Der Vorsitzende dankte den jugendlichen Musikern Hannah Margraf, Rebecca Schobert und Julian Schobert von der Musikschule Kitzingen, die an der Weihnachtsfeier spielten.