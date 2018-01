Scharfe Waffe unter der Theke kommt teuer

Dass die Justiz bei illegalem Waffenbesitz keinen Spaß versteht, hat ein italienischer Gastwirt im Kitzinger Amtsgericht erfahren. Wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz und des „vorsätzlichen unerlaubten Besitzes einer halbautomatischen Waffe“ wurde der Mann zu sieben Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. Er muss 2000 Euro zahlen. Dazu kommen die Kosten die Verfahrens.

Anwalt: „Saublöd reingeschlittert“

Und das alles wegen einer Geschichte, in die der 46-Jährige nach den Worten seiner Verteidigerin „saublöd reingeschlittert“ ist. Auf der anderen Seite war es eine Gesichte, die zumindest die Zutaten für einen echten Krimi hat. Für den Staatsanwalt war nach Aktenlage jedenfalls klar: Italienischer Gastwirt, scharfer Revolver in der Schublade der Theke, die auch noch im Rahmen einer Steuerfahndung entdeckt wird. „Wenn da nicht das Kopfkino losgeht!“

Geständnis des Wirts

Auch wenn die Zutaten passten, ein echter Krimi wurde es dann doch nicht, eher die „saublöde“ Geschichte. Die geht nach dem umfasssenden Geständnis so: Die Steuerfahndung rückt nach einem Hinweis auf eine manipulierte Kasse im Restaurant an. Die Beamten werden zwar nicht an der Kasse fündig, dafür aber in einer Schublade der Theke. Eingepackt liegt da ein geladener und scharfer Revolver, mit sechs Schuss Munition, Kaliber 22. Einen Waffenschein hat der Gastwirt nicht, dafür aber ganz schnell ein Verfahren wegen illegalen Waffenbesitzes am Hals.

Der große Unbekannte

Die vor allem den Staatsanwalt besonders interessierende Frage, wer ihm die Waffe verkauft hat, erklärte der Mann mit dem in Krimis beliebten großen Unbekannten. Ein Gast, den er nicht näher kennt oder kennen will, habe ihm den Revolver angeboten. Angeblich hat der ihn geerbt. „Vielleicht ist das was für Silvester“, sagte der Wirt zu seinen Kaufmotiven und: „Ich habe nicht gewusst, dass der echt ist.“ Also kaufte er den Revolver samt Munition für 50 Euro, packte ihn in ein Tuch. Dann landete die Waffe in der Schublade – und wurde vergessen, bis die Steuerfahnder sie aus der Schublade und damit aus der Vergessenheit holte.

Nicht zu widerlegen

Das war die Version des Angeklagten, die der Staatsanwalt und Richter Peter Weiß glaubten oder auch nicht, in jedem Fall aber nicht widerlegen konnten. Das war auch nicht nötig. Der Tatbestand stand fest. Der Mann hatte die Waffe und sich des vorsätzlichen unerlaubten Besitzes schuldig gemacht. Dafür sieht das Gesetz einen Strafrahmen von sechs Monaten bis zu fünf Jahren vor.

Knapp über der Mindeststrafe

Am Ende wurden es sieben Monate und damit mehr als die Mindeststrafe. Das lag daran, dass der Revolver nicht nur da war. Er war schussbereit, mehr oder weniger für jeden zugänglich und stellte damit zumindest eine abstrakte Gefahr dar. Neben den sieben Monaten gab es zwei Jahre Bewährung, die Geldauflage, deutliche Worte des Gerichts und den Kommentar des Angeklagten: „Das passiert mir nie wieder.“