Schallschutz für den Wohnmobilstellplatz?

Wie in der gesamten Region boomt auch der Tourismus in Marktbreit weiterhin. Das geht aus dem Bericht über die Saison 2017 hervor, die Referent Harald Damm dem Stadtrat am Montagabend vorlegte. Sowohl die Gästeankünfte, als auch die Übernachtungen, gerechnet wurden nur die größeren Betriebe, stiegen deutlich über zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr an.

Ein klares Plus auch beim Wohnmobilstellplatz, bei dem der Ticketverkauf gegenüber 2016 um 486 auf 2387 stieg. Zwar wird der Platz, das machen auch Bewertungen auf Portalen deutlich, sehr gelobt, doch gibt es auch einen Kritikpunkt: Den Verkehr auf der naheliegenden Staatsstraße. Hier regte Heinz Galuschka an, einen möglichen Lärmschutz von einem Fachmann überprüfen zu lassen.

Offen ist die Zukunft des Fahrgastschiffes Neptun, das in Marktbreit eine Anlagestelle hat. Sollte der Betrieb nicht mehr weitergeführt werden, gibt es bereits Anfragen aus Würzburg, die Stadt mehrmals pro Woche per Schiff anzufahren. Denkbar wäre auch eine Zusammenarbeit mit den am Main liegenden ILEK-Gemeinden.

Offen zeigt sich der Referent, der auch für Verkehr zuständig ist, für Geschwindigkeitskontrollen in der Stadt. Zwar halten sich viele Verkehrsteilnehmer an die vorgeschriebene Geschwindigkeit von 30 Stundenkilometern, doch gebe es auch Raser, die Tempo 100 erreichen würden, wie die Auswertung der Messergebisse zeige.

Neben dem Kirchweihmarkt und der Schlossweihnacht ist für das laufende Jahr auch wieder das Rathauskonzert geplant. Zudem bekommt die Stadt zusammen mit Obernbreit eine „Traumrunde Kitzinger Land“, die Anfang Mai eingeweiht werden soll. Das Fazit des Referenten: „Das Geld für den Tourismus ist gut angelegt.“